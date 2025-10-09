فيلم هيبتا 2 يتصدر شباك التذاكر في يومه الأول بدور السينما

إيرادات فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"

فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"

فيلم "فيها إيه يعني" يتراجع للمركز الثاني

رفع فيلم "المشروع X" من السينمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 05:03 مساءً - حظي الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"، والذي يحمل اسم، بإقبالٍ جماهيري كبير في دور العرض المصرية، بالتزامن مع طرحه أمس الأربعاء، وهو ما انعكس على ترتيبه فيوسط الأفلام المنافسة له بمشاركة كبار النجوم.وكشف الموزع السينمائي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم، أمس الأربعاء في صالات السينما المصرية، موضحًا أنه حقق 3.26 مليون جنيه، مقابل مبيعات تجاوزت 22.4 ألف تذكرة، ليتصدر شباك التذاكر، وسط تفاعل كبير من قبل الحضور.فيلم "يضم نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، إضافة إلى ظهور خاص لــ هشام ماجد الذي يضفي عنصر المفاجأة، والفيلم عن قصة محمد صادق، وكتب السيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.تدور أحداث الفيلم حول قصة إنسانية معاصرة تضع التكنولوجيا في وسط علاقاتنا العاطفية، لتتحول إلى مناظرة تقودها سارة (منة شلبي) عبر أربع حكايات تُبسّط ما يبدو معقدًا في الحب. وبينما يثير الفيلم أسئلة حول معنى المشاعر في عصرنا، يترك للجمهور التساؤل: هل تستطيع التكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى دائمًا على الحب الحقيقي؟.وفي سياق آخر، تراجع فيلمللفنان ماجد الكدواني، إلى المركز الثاني، وذلك لأول مرة منذ طرحه قبل أسبوع، حيث حقق أمس الأربعاء 3 ملايين جنيه، مقابل 21.1 ألف تذكرة تقريبًا.ويُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ماجد الكدواني، عدد من الفنانين، أبرزهم غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، والطفلة ريتال عبد العزيز، والعمل تأليف مصطفى عباس، محمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد، وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي، و"ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني، وكذلك "روزناما" لـ هشام جمال، و"رشيدي فيلمز" للمنتج محمد رشيدي.وتدور أحداث الفيلم، في إطار لايت كوميدي، حول "صلاح" الذي يلتقي بحبيبته القديمة "ليلى" بعد فراق دام أكثر من ثلاثين عاماً، وعلى الرغم من الضغوط التي يواجهها بعد ظهورها المفاجئ في حياته، يقرر أن يعوض ما فاتهما من وقت، فيمضي لحظات معها يستعيدان فيها الذكريات. ويُقرر "صلاح" العودة إلى المنزل القديم، ويترك منزل العائلة بشكلٍ مؤقت، في محاولة للتقرب من الحبيبة السابقة، واستعادة الذكريات، والبحث عن إمكانية لتتويج تلك العلاقة بالزواج.كما قررت دور العرض، رفع فيلمبطولة الفنان كريم عبد العزيز، بعد ضعف إقبال الجمهور عليه، لاسيما وأنه ظل يُعرض لمدة 20 أسبوعًا، كما صار متاحًا عبر إحدى المنصات الرقمية، فقد حقق أرقامًا قياسية في شباك التذاكر طوال تلك الفترة، وجعلته في قائمة "أعلى الأفلام المصرية دخلًا وتحقيقًا للإيرادات"، بعدما حقق 141.8 مليون جنيه، مقابل 1.05 مليون تذكرة.وتدور أحداث فيلم "المشروع X" حول عالم آثار يعمل على مشروع متعلق بالطاقة داخل غرفة سرية بالهرم الأكبر، ليدخل بعدها في صراع مع منظمة دولية غامضة تحاول إخفاء المعلومات التي يبحث عنها، ويتقاطع طريقه مع عدة أشخاص ويبدأ في الاستعانة بهم خلال رحلته التي تمتد في أكثر من دولة بينما يحاول إصلاح حياته المضطربة وعلاقته مع ابنته.وشارك في بطولة الفيلم كل من كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، هنا الزاهد وعدد كبير من الفنانين، وجاء الفيلم من تأليف أحمد حسني ومن إخراج بيتر ميمي.