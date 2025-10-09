انت الان تتابع خبر الصادقون عن عودة "رافع الرفاعي": المصالح السياسية يجب ان لا تكون على حساب القانون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الحركة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "في الوقت الذي يسعى فيه شعبنا العراقي لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بعد تضحيات جسيمة قدمها أبناؤه الأبطال من القوات الأمنية والحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية، تتابع حركة الصادقون بقلق بالغ الأنباء المتداولة حول عودة المدعو رافع الرفاعي إلى الساحة العامة، لما يمثله من رمزية مثيرة للجدل ارتبطت في فترات سابقة بخطابات التحريض والانقسام".

وأضافت "إننا نعتقد أن الاعتبارات والمصالح السياسية يجب ألا تكون على حساب القانون، وأن سياسة عفا الله عما سلف أثبتت فشلها في حال لم يعترف المقصّر بأخطائه ويعتذر عنها، وهذا الأمر لم يحصل من أي منهم".

وأكدت حركة الصادقون أن "حماية استقرار العراق ووحدته مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، وستبقى ثابتة في مواقفها دفاعاً عن أمن الوطن وكرامة شعبه وحفظ دماء أبنائه الذين ضحوا من أجل عراق آمن موحد".