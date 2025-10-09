الملك تشارلز والملكة كاميلا يحتفلان مع جيرانهم في أسكتلندا بحدثٍ تاريخي

زيارة ملكية للاحتفال ببناء قاعة ألبرت

King Charles and Queen Camilla Join Neighbors in Scotland for a Milestone Celebration https://t.co/zRRbnJh1bf — People (@people) October 9, 2025

الملك تشارلز يكشف عن القضية التي ناضل من أجلها في فيلم وثائقي

King Charles Gets Personal in New Documentary About the Issue He’s Fought for ‘Most of My Life’ https://t.co/s22PPuVKML — People (@people) October 8, 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 08:08 مساءً - استمتع كلٌّ منبيومٍ مليء بالحيوية والنشاط، وسْط أجواء موسيقية، أمسِ الأربعاء. وجاء ذلك خلال زيارتهما قاعة قريتهما المحلية في بالاتر بأسكتلندا، والتي تقع على بُعد أميال قليلة من منزلهما في ضيعة بالمورال في أسكتلندا.كما حضر الزوجان الملكيان اليوم احتفالاً بالذكرى المئة والخمسين لبناءوخلال زيارتهما استمعا إلى العرض الأول لـ لحن كمان جديد، تم تأليفه خصيصاً لتلك المناسبة، للموسيقي المحلي الدكتور بول أندرسون- وسيتم عرض مخطوطة منه في القاعة.كما التقى أيضاً الملك تشارلز البالغ من العمر 76 عاماً، والملكة كاميلا البالغة من العمر 78 عاماً، بالتلاميذ الذين صمموا الأعلام الفائزة في مسابقة مجتمعية للاحتفال بهذه المناسبة. وداخل القاعة، تبادلا أطراف الحديث مع أعضاء مجموعة بالاتر للتاريخ المحلي، والذين أطلعوهما على مجرفة فضية استُخدمت لوضع حجر أساس القاعة عام 1874، بالإضافة إلى ممثلين عن معهد المرأة الأسكتلندية، ومجموعة ليغو محلية تجتمع بانتظام هناك.— People (@people)وكان قد تم افتتاح قاعة ألبرت لأول مرة عام 1875، وتلتها بعد عَقدين قاعة فيكتوريا المجاورة ومعهد غوردون. وبعد تجديدٍ شامل، أعادت الملكة إليزابيث الراحلة افتتاح المجمع عام 1987.وفي السنوات الأخيرة، قام كلٌّ من الملك تشارلز والملكة كاميلا بعدة زيارات إلى المكان، منها زيارة لرؤية راية عشيرة فاركوهارسون الجديدة، وأخرى في أكتوبر 2022 لشكر المجتمع على دعمه بعد وفاة الملكة إليزابيث الراحلة في بالمورال القريبة.يُمكنكِ قراءة: هل يمتلك أبناء الأمير ويليام وكيت ميدلتون هواتف محمولة؟وتماشياً مع ما أصبح تقليداً لهما، يقيم الملك تشارلز والملكة كاميلا بشكل رئيسي في العقار في أبردينشاير منذ الصيف؛ حيث يتجه تشارلز جنوباً إلى لندن لأداء مهام رسمية ولتلقّي علاجه المستمر من سرطان لم يُكشف عن تفاصيله.من خلال فيلم وثائقي جديد بعنوان: "Finding Harmony: A King’s Vision"، يحكي الملك تشارلز فلسفته التي امتدت لعقود، ونضاله من أجل الطبيعة. ويأتي هدف الملك تشارلز من هذا الفيلم الوثائقي "البحث عن الانسجام: رؤية الملك"، والذي يعتبره إرثاً له، أن يحذو الناس حذوه ويدافعوا عن الطبيعة. وسيُعرض الوثائقي على إحدى المنصات الرقمية في أوائل عام 2026.— People (@people)ويوثّق الفيلم الفكر الذي تبنّاه ملك بريطانيا على مدى عقود، من التزامه بالطبيعة، كما يُظهر الفيلم لقطات أرشيفية لتشارلز تعكس اهتمامه بالبيئة. وقال تشارلز- الذي دافع عن الاستدامة البيئية لنحو 50 عاماً: "الطبيعة هي مصدر قوتنا، ونحن جزء من الطبيعة. لذلك، ما نفعله بها نفعله بأنفسنا".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».