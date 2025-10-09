كيانو ريفز يكشف عن عمله قبل الدخول إلى عالم الشهرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 11:09 مساءً - يعد النجم العالمي كيانو ريفز خلال الفترة الحالية واحداً من أبرز نجوم السينما العالمية، إلا أن الحياة لم تكن دائماً بهذه الروعة، وخلال لقاء صحفي لأبطال الفيلم الجديد Good Fortune، كشف كيانو ريفز لزميله الفنان عزيز أنصاري عن مهنته قبل الشهرة.
وكان قد سبق وتحدث الفنان كيانو ريفز عن تعرضه لإصابة في موقع تصوير الفيلم، قائلاً لمقدم برنامج "ذا ليت شو" إن ركبته تشققت كقطعة بطاطس خلال تصوير الفيلم، ووصف إصابته قائلاً إنه كان يستمتع بالتصوير، وعقب انتهاء المشهد شعر بالبرد، وكانت لديّه ملابس سباحة ومنشفة، يضعها على رأسه.
وأضاف، خلال حديثه، أنه كان يُمارس رياضة المشي في هذه الغرفة المفروشة بسجاد واقٍ، ثم فجأةً علقت قدمه أثناء المشي ثم سقط، إلا أن ركبته لم تلحق به، وسقط عقب ذلك، وركبته أصيبت كما لو أن ضربتها بشوكة!
يُمكنكم قراءة: جودي فوستر تكشف عن تحدي التحضير لدور ناطق بالفرنسية
يُذكر أن النجم كيانو ريفز واحداً من أشهر الممثلين في هوليوود، ويعد مشواره الفني مليئاً بالأدوار المميزة التي حقق من خلالها مكانته في قلوب محبيه، حيث قدم خلال مسيرته نحو 68 فيلماً على مدار الـ30 عاماً، كما قد اشتهر بحبه للتنوع في أفلامه ما بين الأكشن والرومانسية، كما دخل العالمية من أوسع أبوابها؛ بعد مشاركته في أفلام الخيال العلمي.
كيانو ريفز يؤكد أنه أحب العمل في الحدائقوخلال المُقابلة، قال النجم كيانو ريفز إنه كان يعمل في تنسيق الحدائق، موضحاً أنه كان يدفع جزازة العشب ويشق الطريق بين الأشجار، ويستخدم منشاراً كهربائياً، مؤكداً لـ "People" أن الأمر كان ممتعاً وأحبه. — People (@people)
Good Fortune أحدث أفلام كيانو ريفزويعد فيلم Good Fortune هو أحدث أفلام النجم كيانو ريفز، ويُشارك في بطولته كل من: سيث روجن، كيكي بالمر، ساندرا أوه، عزيز أنصاري، وتدور أحداث الفيلم حول كائن حسن النية، إلا أنه غير كفؤ، يُدعى "غابرييل"، والذي يتدخل في حياة عامل مؤقت ومستثمر ثري.
