كريم فهمي يكشف حقيقة اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 11:09 مساءً - انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات تفيد باعتذار الفنان كريم فهمي عن المشاركة في مسلسل "وننسى اللي كان" الذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، والتي أقدمت فيه ياسمين على التعاون مجدداً مع نفس فريق عمل مسلسلها الأخير "وتقابل حبيب"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، ومدير التصوير أحمد زيتون.
وجاءت هذه التصريحات بعدما رد كريم فهمي في وقت سابق على هذه الشائعات، بطريقة غير مباشرة عبر السوشيال ميديا، إذ نشر صورة تجمعه بـ ياسمين عبد العزيز على خاصية "ستوري" بحسابه في إنستغرام، مصحوبة بأغنية "بحبك يا صاحبي"، في إشارة إلى قوة الصداقة التي تجمعهما، خاصة بعد النجاحات التي حققاها معاً في أكثر من عمل درامي سابق.
آخر أعمال كريم فهمي، مسلسل "220 يوم" الذي تم عرضه على منصة "شاهد" وجمعه بالفنانة صبا مبارك وتأليف محمود زهران. وسيناريو وحوار سمر بهجت، ونادين نادر، وإخراج كريم العدل، ودارت أحداثه حول "أحمد" الذي يواجه خطر الموت بسبب جراحة خطيرة، تكتشف مريم حملها بطفلتهما الأولى، ليفصل بين الحدثين 220 يوماً، قد تقلب حياتهما رأساً على عقب.
كريم فهمي يوضح الحقيقةحرص كريم فهمي على نفي هذه الأنباء وتوضيح الحقيقة خلال تصريحات خاصة لبرنامج ET بالعربي، حيث قال: "معرفش الناس دي بتجيب الأخبار دي منين، أنا لا قلت كده ولا اتكلمت في الموضوع أصلاً، أنا وياسمين أصدقاء جداً، وأتمنى وأتشرف أشتغل معاها مرة واتنين وعشرة، ولما تكون الظروف مناسبة، متأكدين مليون في المية إن محدش فينا هيتردد".
تعاونات سابقة بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيزاجتمع كريم فهمي مع ياسمين عبد العزيز سابقاً في مسلسلين؛ الأول هو "ونحب تاني ليه" بمشاركة شريف منير وسوسن بدر وتارا عماد عام 2020، والثاني "وتقابل حبيب" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025 وشارك في بطولته خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان.
حضور سينمائي في "هيبتا: المناظرة الأخيرة"كريم فهمي سجل حضوره السينمائي، بفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" الذي انطلق في دور العرض أمس الأربعاء، ويشارك في بطولته: منة شلبي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبوضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك. وتأليف محمد صادق. وسيناريو محمد جلال، ومحمد صادق، بمشاركة نورهان أبوبكر. وإخراج هادي الباجوري.
