كريم فهمي يكشف حقيقة اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز

كريم فهمي يوضح الحقيقة

https://www.instagram.com/p/DH1gzFWu9sn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DH1gzFWu9sn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DH1gzFWu9sn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تعاونات سابقة بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

حضور سينمائي في "هيبتا: المناظرة الأخيرة"

https://www.instagram.com/p/DN8mobpgiit/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN8mobpgiit/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN8mobpgiit/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 11:09 مساءً - انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات تفيد باعتذار الفنانعن المشاركة في مسلسل "" الذي تخوض بطولته الفنانةوالمقرر عرضه ضمن، والتي أقدمت فيه ياسمين على التعاون مجدداً مع نفس فريق عمل مسلسلها الأخير ""، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، ومدير التصوير أحمد زيتون.حرص كريم فهمي على نفي هذه الأنباء وتوضيح الحقيقة خلال تصريحات خاصة لبرنامج، حيث قال: "معرفش الناس دي بتجيب الأخبار دي منين، أنا لا قلت كده ولا اتكلمت في الموضوع أصلاً، أنا وياسمين أصدقاء جداً، وأتمنى وأتشرف أشتغل معاها مرة واتنين وعشرة، ولما تكون الظروف مناسبة، متأكدين مليون في المية إن محدش فينا هيتردد".قد تحبين قراءة: مسلسلات رمضان 2026.. النجوم يراهنون على صُنّاع نجاحهموجاءت هذه التصريحات بعدما ردفي وقت سابق على هذه الشائعات، بطريقة غير مباشرة عبر السوشيال ميديا، إذ نشر صورة تجمعه بـ ياسمين عبد العزيز على خاصية "ستوري" بحسابه في إنستغرام، مصحوبة بأغنية "بحبك يا صاحبي"، في إشارة إلى قوة الصداقة التي تجمعهما، خاصة بعد النجاحات التي حققاها معاً في أكثر من عمل درامي سابق.اجتمعمعسابقاً في مسلسلين؛ الأول هو "" بمشاركة شريف منير وسوسن بدر وتارا عماد عام 2020، والثاني "" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025 وشارك في بطولته خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان.كريم فهمي سجل حضوره السينمائي، بفيلم "" الذي انطلق في دور العرض أمس الأربعاء، ويشارك في بطولته: منة شلبي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبوضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك. وتأليف محمد صادق. وسيناريو محمد جلال، ومحمد صادق، بمشاركة نورهان أبوبكر. وإخراج هادي الباجوري.اقرئي أيضاً: كريم فهمي يقدّم صورتين مختلفتين للروائي بين الدراما والسينماآخر أعمال كريم فهمي، مسلسل "" الذي تم عرضه على منصة "شاهد" وجمعه بالفنانة صبا مبارك وتأليف محمود زهران. وسيناريو وحوار سمر بهجت، ونادين نادر، وإخراج كريم العدل، ودارت أحداثه حول "أحمد" الذي يواجه خطر الموت بسبب جراحة خطيرة، تكتشف مريم حملها بطفلتهما الأولى، ليفصل بين الحدثين 220 يوماً، قد تقلب حياتهما رأساً على عقب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».