تفاصيل الظهور المفاجئ لـ الأميرة بياتريس في أمريكا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - حضرتالبالغة من العمر 37 عاماً، حفل زفاف صديقتها جيمس غرين، والذي أقيم فيالأسبوع الماضي، وتحديداً في لونغ آيلاند، يوم السبت الماضي، حيث ظهرت في صورة من حفل الزفاف، تم نشرها بخاصية "ستوري" لأحد الضيوف على "إنستغرام".وقد ظهرت الأميرة بياتريس في الصورة وهي ترتدي فستاناً أسود لامعاً، وتبتسم بجانب الزوجين السعيدين، وقد حضرت حفل الزفاف بصحبة ضيوف آخرين، خلال حفل استقبال أقيم بخيمة كبيرة مُزيّنة بالزهور والشموع والفوانيس.وكشفت الصورة أيضاً عن قائمة طعام الزفاف، والتي التقطها أحد الضيوف، وتم نشرها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.— People (@people)وتعود علاقة الصداقة بين الأميرة بياتريس وصديقتها جيمس غرين إلى أكثر من 20 عاماً، منذ عام 2004، حينما كانت الأميرة بياتريس في السادسة عشرة من عمرها، وصديقتها جيمس غرين في السابعة عشرة، وقد التُقطت لهما صورة وهما جالستان معاً في بطولة ستيلا أرتوا للتنس في نادي كوينز بلندن.يُمكنكم قراءة:وعلى جانب آخر، كانت الأميرة بياتريس قد احتفلت بيوم ميلادها الـ 37 في أغسطس الماضي، وحينها وجّه لها زوجها إدواردو مابيلي موزي تحيةً لها من خلال منشورٍ على "إنستغرام"، مُشيداً بعائلتهما الصغيرة، وقال في تهنئته: "عيد ميلاد سعيد لزوجتي الجميلة. أنتِ الأروع، نحبكِ كثيراً".يُذكر أنه في يوليو الماضي، تم الإعلان عن أن الأميرة بياتريس ستكون أحدث راعٍ ملكي لكلية التدريس المعتمدة، وذلك إحياء لإرث جدها الراحل الأمير فيليب، المعروف بشغفه العميق بحماية البيئة، التعليم، ودعم الشباب؛ عبر برامج ومؤسسات رائدة تركت بصمة مستدامة في المجتمع البريطاني والعالمي.— Chartered College of Teaching (@CharteredColl)عن هذا الدور الجديد، الذي أُسند للأميرة بياتريس خلفاً عن جدها الراحل الأمير فيليب، قالت في بيان: "بالنسبة لي، إن قدرة المعلمين على تشكيل حياة الناس وتغيير مستقبلهم تجعلها واحدةً من أكثر المهن استحقاقاً للثناء والتقدير. أنا مؤمنةٌ بشدة بالدور الحيوي الذي يلعبه المعلمون كل يوم، وأُدرك تماماً الأثر الذي يمكن أن يتركه التدريس المتميز على الطفل وأسرته".وأضافت الأميرة في بيانها: "إنه لشرفٌ عظيمٌ أن أتولى دور راعية كلية التدريس المعتمدة، وهو الدور الذي كان جدي يشغله سابقاً. أنا متحمسةٌ جداً لدعم مهمة الكلية في دعم التميز في التدريس، والاحتفاء بتأثير هذه المهنة الرائعة".

