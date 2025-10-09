حنان مطاوع تتعاقد على مسلسل جديد: هل تتواجد في رمضان 2026 بعملين؟

View this post on Instagram A post shared by Hanan Motawie (@hananmotawie)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 08:08 مساءً - أعلنت الفنانةعن تعاقدها على بطولة مسلسل جديد للعرض فييقف على إنتاجه المنتج ممدوح شاهين، ويجرى حالياً التعاقد مع مؤلف ومخرج للعمل؛ استعداداً لبدء التحضيرات الفعلية خلال الأسابيع المقبلة. لتسجل بهذا العمل عودتها إلى منافسات دراما رمضان 2026، بعد غيابها عن الموسم الماضي.تواجُد حنان مطاوع بمسلسل جديد في موسم دراما رمضان 2026، يأتي في الوقت الذي يتواجد لها مسلسل آخر من بطولتها بعنوان: "". وكان مقرراً عرضه في رمضان الماضى 2025، ولكن تم تأجيله في اللحظات الأخيرة، رغم إعلان القناة المتعاقدة على عرضه. وبدوره أعلن منتجه أحمد السبكي عن عرضه في رمضان 2026؛ لتكون حنان مطاوع أمام فكرة التواجُد بعملين دراميين من بطولتها في نفس الموسم.قد تحبين قراءة: سنة أولى بطولة في رمضان 2026: أبرزهم ماجد الكدوانيمسلسل "" كان قد خرج من العرض فيخلال اللحظات الأخيرة، وذلك رغم الإعلان عن عرضه حصرياً على قناة النهار، التي بدورها قامت بعمليات الدعاية الخاصة بالعمل، من طرح البرومو البوستر الدعائي على صفحاتها بالسوشيال ميديا. وقبل بدء شهر رمضان، أزالت القناة جميع بوسترات العمل.وأعلن هاني حمدي مخرج "" عن عدم عرض المسلسل فيوذلك من خلال منشور على حسابه بموقع فيسبوك، كتب فيه: "مسلسل حياة أو موت، مش هيتعرض في رمضان". والعمل مكوّن من 15 حلقة، ويشارك في بطولته: رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، أحمد عنان، وآخرون. ومن تأليف أحمد عبدالفتاح. وإخراج هاني حمدي.وفي سياق آخر، تشارك حنان مطاوع بفيلم "" في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر انعقاده في الفترة من 16- 24 أكتوبر الجاري؛ حيث يَفتتح الفيلم المهرجان. وتشارك حنان في بطولته إلى جانب: نيللي كريم، الطفلة ضحى رمضان، حنان يوسف، خديجة أحمد. والعمل إنتاج مشترك بين كلٍّ من: محمد دياب، أحمد الدسوقي، أحمد عباس، أحمد بدوي، داتاري ترنر، إلى جانب النجم العالمي جيمي فوكس.اقرأي أيضاً: الجونة السينمائي يفتتح دورته الثامنة بفيلم عيد ميلاد سعيد لـ نيللي كريم وحنان مطاوعوفي نفس السياق، تستعد حنان مطاوع للمشاركة في بطولة فيلم ""، أمام الفنان أحمد السقا، والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة. ويضم العمل عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: ياسمين رئيس، أحمد رزق، دياب، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، علاء مرسي، وعدد آخر من النجوم. الفيلم من إنتاج: أيمن بهجت قمر، وفيلم سكوير- أحمد بدوي، ونيوسينشري- زيد الكردي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».