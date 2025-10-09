جينيفر أنيستون تكشف عن معركتها السرية لإنجاب طفل.. استمرت 20 عامًا

جينيفر أنيستون و20 عامًا محاولات متكررة للإنجاب

جينيفر أنيستون تُجسد شخصية أم نرجسية في مسلسلها الجديد

، تلك النجمة العالمية التي سحرت الآلاف بموهبتها وجمالها وخفة ظلها، كان خلف كل هذا قصة حزينة، دارتها بابتسامتها الواسعة التي اعتاد عليها الجمهور، وفي مقابلة جديدة كشفتتفاصيل تجربة عدم الإنجاب ومحاولاتها التي استمرت لأكثر من 20 عامًا.— HELLO! (@hellomag)تحدثت النجمة العالمية جينيفر أنيستون، البالغة من العمر 65 عامًا، في مقابلة جديدة مع مجلة هاربرز بازار البريطانية، عن مدى صعوبة تحمّل التكهنات حول سبب عدم إنجابها أطفالًا، طوال السنوات الطويلة الماضية.كما تطرقت للشائعة التي طالتها مرارًا والتي زعمت أنها لم تُرزق بأطفال بسبب "أنانيتها وحبها المفرط للعمل"، قالت: "لم يعرفوا قصتي، أو ما مررت به على مدار العشرين عامًا الماضية في محاولة تكوين أسرة، لأنني لم أفصح لهم عن مشاكلي الصحية".وتابعت:"هذا ليس من شأن أحد، ولكن تأتي لحظة لا يُمكن تجاهلها، وهي خلق قصة أنني لم أنجب طفلًا، لأنني أنانية، هذا يؤثر عليّ، لأنني إنسانة، كلنا بشر. لهذا السبب فكرت أكثر من مرة تصحيح تلك الرواية الخاطئة ولكن كنت أتراجع وأقول طالما عائلتي وأصدقائي يعرفون الحقيقة فهذا يكفي ".تزوجتمن براد بيت من عام 2000 إلى عام 2005، ومن جاستن ثيرو من عام 2015 إلى عام 2018، وكانت تعاني من صعوبة في الحمل، لذلك لجأت للتلقيح الصناعي لسنوات قبل أن تتقبل فكرة أن الأمر صعب للغاية بالنسبة لها.وكشفت"كان طريقي مليئًا بالتحديات، طريق إنجاب الأطفال، وفي أواخر الثلاثينيات والأربعينيات من عمري، مررتُ بظروف قاسية للغاية، بذلت قصارى جهدي للحمل وكان الأمر صعبًا للغاية".وأوضحت نجمة مسلسل "فريندز" أن تجاوزها سن الإنجاب قد منحها قليلًا من الراحة، إذ لم تعد مضطرة للتساؤل عما إذا كان ذلك سيحدث: "لم أعد مضطرة للتفكير في ذلك، لقد أمضيت سنوات طويلة أخفي قصتي حول التلقيح الصناعي".ونفتالشائعة القاسية التي تقول إن انفصالها عن براد بيت كان بسبب رفضها إنجاب طفل: "كانت كذبة مطلقة. ليس لدي ما أخفيه الآن".ويذكر أن على الرغم من عدم إنجابللأطفال إلا أنها حنونة على أطفال العديد من صديقاتها، ومنها كوكو، ابنة كورتني كوكس، وفرانشيسكا ومابل، ابنتا جاستن بيتمان.للمزيد: جينيفر أنيستون تكشف عن أمنية لم تحققها بعد في عالم التمثيل

يذكر أنه تم الإعلان منذ أشهر قليلة عن مُشاركة النجمة العالمية جينيفر أنيستون في بطولة مسلسل تلفزيوني جديد يأتي بعنوان "أنا سعيدة بوفاة أمي" والذي تأتي أحداثه مستوحاة من مذكرات الممثلة جينيت مكوردي والتي كانت قد تصدرت قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا.

بحسب بيان أصدرته منصة " Apple TV+" فإن مسلسل "أنا سعيدة بوفاة أمي" ستدور أحداثه في إطار إنساني كوميدي من خلال استعراض للمعاناة التي عاشتها وكتبت عنها جينيت مكوردي في مذكراتها وتعاملها مع والدتها المتسلطة والمسيطرة، كما أوضح البيان بأن أحداث المسلسل ستدور حول ممثلة صغيرة في السن تبلغ 18 عامًا وتُشارك في برنامج أطفال ناجح وعلاقتها مع والدتها النرجسية والتي تستمتع بكونها أمًا لنجمة وفنانة وقد تم الإعلان عن تجسيد النجمة العالمية جينيفر أنيستون شخصية الأم بالمسلسل.

كما تم الإعلان عن أن كاتبة المذكرات الممثلة جينيت مكوردي ستتولى كتابة المسلسل كما تُشارك في الإنتاج والإدارة مع آري كاتشر، فيما ستكون النجمة جينيفر أنيستون هي المنتجة التنفيذية لمسلسل "أنا سعيدة بوفاة أمي".

