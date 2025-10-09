شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأدب والنشر والترجمة ترعى مشروعاً سعودياً _ صينياً لترجمة الأدب الكلاسيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت منطقة الأعمال في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 توقيع عقود البرنامج التنفيذي لمشروع "ترجمة الكلاسيكيات الصينية والسعودية"، بين مركز البحوث والتواصل المعرفي من الجانب السعودي ودار الإنتركونتيننتال الصينية للنشر من الجانب الصيني، برعاية هيئة الأدب والنشر والترجمة؛ لتعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين المملكة والصين عبر نشر الأعمال الأدبية الكلاسيكية. وذلك في ضوء خطة زمنية تستهدف ترجمة ونشر عشرة كتب سعودية إلى اللغة الصينية وبالمثل عشرة كتب صينية إلى اللغة العربية خلال هذا العام (٢٠٢٥م) على أن يكون المستهدف هو مضاعفة هذا الرقم سنويًا خلال الأعوام القليلة المقبلة بداية من عام ٢٠٢٦م بحول الله وقد عرض الجانبان نماذج من بعض الأعمال المترجمة.

