أميرة أديب: أمي مصدر إلهامي وتجمعني صداقة قوية بـ أمير المصري 

أميرة أديب في سطور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - فتحت الفنانة الشابةقلبها للحديث عن أسرتها الفنية، وعن والدها المخرج عادل أديب، كما كشفت عن الدور الكبير الذي لعبته والدتها الفنانة منال سلامة في تكوين شخصيتها، إلى جانب صداقاتها داخل الوسط الفني.وقالت أميرة أديب، خلال لقائها مع كاميرا " إي تي بالعربي"، إنها لا تنظر إلى نفسها كما يراها الآخرون، مشيرة إلى أن كل ما تقدمه من فن هو في جوهره وسيلة للتعبير عن ذاتها، سواء في التمثيل أو أي نوع آخر من الفنون.وأوضحت أنها تعتبر نفسها محظوظة بانتمائها لعائلة فنية، لكنها شددت على أن الإلهام الأكبر في حياتها كان والدتها، قائلة: «أمي جاية من بيئة بسيطة في شبرا، وما كانش عندها حد يساعدها، ومع ذلك اعتمدت على نفسها ووصلت، وده خلاني أتعلم إن مفيش حاجة بتيجي من غير تعب".وخلال اللقاء تطرقت في حديثها أيضاً، عن الأصدقاء المقربين لها في الوسط الفني، واختصت الفنان أمير المصري، مؤكدة على أنه يعد بمثابة أخ لها منذ الطفولة، حيث تعرفت عليه وهي في التاسعة من عمرها، وكان أول عمل سينمائي له مع عائلتها، مما خلق بينهما علاقة قوية استمرت على مر السنين.كما تربطها أيضاً علاقة صداقة مع الفنانة مايان السيد، ولكن بسبب انشغالهما بالعمل، ابتعد الثنائي عن بعضهما البعض، ورغم ذلك علاقتهما ظلت كما هي، مكملة " أنا ومايان السيد أصحاب، بس بعدنا عن السوشيال ميديا شوية، كبرنا وركزنا في شغلنا، بس ده مش معناه إن العلاقة انتهت".جدير بالذكر أن أحدث أعمال أميرة أديب الغنائية، هي أغنية بعنوان "أحمد"، التي طرحتها في 19 سبتمبر 2025. تعد هذه الأغنية الثانية من ألبومها القصير الجديد، بعد نجاح أغنيتها الأولى "تصبيرة" التي أصدرتها في أغسطس 2025 بالتعاون مع Warner Music MENA.تتميز أغنية "أحمد" بجو موسيقي يجمع بين طاقة الألفينات واللمسات العصرية، وتروي قصة شخصية عميقة تعكس مرحلة صعبة مرت بها أميرة، حيث كانت على وشك الاستسلام، لكنها اختارت التعبير عن مشاعرها من خلال الموسيقى، مما ساعدها على التعافي وتقبل الذات.درست أميرة أديب التمثيل والإخراج في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، نشأت في عائلة فنية جدها من جهة الاب هو الكاتب الكبير عبدالحي أديب و جدها من جهة الأم هو المخرج المسرحي الكبير سلامة حسن ووالدها هو المخرج عادل أديب ووالدتها هي الفنانة منال سلامة خالها الفنان شريف سلامة وعمها هو الإعلامي عمرو أديب وعماد الدين أديب، وخاضت أول تجربة في عالم التمثيل من خلال مسلسل "ولاد ناس" ،ثم شاركت في مسلسل "نقل عام" الذي أخرجه والدها في عام 2022، بالإضافة إلى مسلسلي "مين قال" و"تحقيق" في نفس العام. كما شاركت في مسلسل "عايشة الدور".بالإضافة إلى عملها في التمثيل، تعرف أميرة أديب بكونها مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشارك متابعيها يومياتها وآرائها الشخصية، مما جعلها تحظى بشعبية واسعة بين الشباب.يمكنكم قراءة.... بعد تعرضها للانتقاد.. هل ستجري أميرة أديب جراحة تجميلية في الأنف؟

