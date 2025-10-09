روتانا تكشف عن أبرز فنانيها المشاركين بحفلات وجلسات موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 05:03 مساءً - حمّست روتانا متابعيها عبر إنستغرام، ونشرت بوستراً جمع عدداً كبيراً من الفنانين والفنانات، بما يقارب 27 فناناً وفنانة من دول خليجية وعربية، وعلّقت على البوستر قائلة: "الفنانون المشاركون ضمن حفلات وجلسات روتانا في موسم الرياض 2025-2026، جاهزون!".

أبرز الأسماء التي أعلنت روتانا عنها

وكان من أبرز الفنانين الذين أعلنت روتانا عنهم من خلال الصورة التي نشرتها: محمد عبده، نوال، أصالة، أميمة طالب، هند البحرينية، نجوى كرم، نانسي عجرم، عبادي الجوهر، رابح صقر، عبدالمجيد عبدالله، ماجد المهندس، نبيل شعيل، دحّوم الطلاسي، فهد الكبيسي، أصيل أبو بكر، راشد الفارس، علي بن محمد، مطرف المطرف، حاتم العراقي، وليد الشامي، فرقة ميامي، آدم، مساعد البلوشي، زينة عماد، موضي الشمراني، تهاني السلطان، حقروص، وناتاشا.

حفلات قادمة لروتانا

وقد أعلنت روتانا عن حفل سيقيمه الفنان محمد عبده في 16 أكتوبر 2025 بمدينة شقراء، وتحديداً على مسرح المهندس محمد بن سعد البواردي، بقيادة المايسترو هاني فرحات، كما كشفت عن نفاد تذاكر هذه الليلة، وعلّقت قائلة: "وين ما يغنّي، الجمهور حاضر والطرب حاضر، 3 حفلات بثلاث دول، وكلها سولد أوت في وقت قياسي، محبّة فنان العرب اللي ما تعرف حدوداً".

انطلاق موسم الرياض

ينطلق موسم الرياض 2025 غداً الجمعة، الموافق 10 أكتوبر 2025، بمفاجآت كبرى وفعاليات متنوعة تواكب مكانة الرياض العالمية. وستشهد النسخة الجديدة من الموسم توسعاً أكبر في الأنشطة والمناطق الترفيهية، مع تركيز أكبر هذا العام على المحتوى المحلي؛ تعزيزاً لمكانة المملكة العربية السعودية كوجهة عالمية للترفيه والسياحة.

وتبدأ الفعاليات بمسيرة ضخمة تنطلق من البوليفارد، تضم 300 شخص و25 عربة، بالإضافة إلى 3000 راقص وراقصة ومؤدين يقدمون عروضاً مجانية مبهرة تليق بحجم الحدث.

وسيضم الموسم 11 منطقة ترفيهية تشمل فعاليات عالمية متنوعة، من 15 بطولة عالمية و34 معرضاً ومهرجاناً، إلى جانب عروض مسرحية وغنائية، يشارك فيها نخبة من الفنانين السعوديين والعرب والخليجيين، تشمل أكثر من 20 مسرحية و49 حفلاً غنائياً، إضافة إلى Joy Awards 2026؛ لتكريم صنّاع الترفيه والمبدعين في المنطقة والعالم.

