من حاول اغتيال كيم كردشيان؟

قررت نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال كيم كردشيان تعزيز فريقها الأمنيّ بعد تلقّيها اتّصالًا صادمًا من أحد محقّقيها الخاصّين، أخبرها خلاله بوجود مخطّط لقتلها.

كردشيان كشفت الأمر بنفسها في الإعلان التّرويجيّ للموسم السّابع من برنامج The Kardashians، إذ ظهرت متأثّرة وهي تقول: “تلقّيت اتّصالًا من المحقّقين… شخص قريب جدًّا منّي حاول قتلي.”

المشهد أظهر ردود فعل صادمة من شقيقتَيها كيندال وكايلي جينر، بينما تُسمع صفارات سيارات الشّرطة في الخلفيّة. وقالت كيم بوضوح: “أنا خائفة… لكنّني سعيدة لأنّ الأمر انتهى.”

وبحسب موقع Radar، أكّدت مصادر مقرّبة من كيم أنّ حياتها تغيّرت تمامًا منذ التّهديد، إذ باتت محاطة بحراسة أمنيّة على مدار السّاعة، في منزلها، وسيّاراتها، وحتّى بالقرب من مدارس أولادها. وأضاف المصدر: “كيم تعيش وكأنّها تحت حماية جهاز الخدمة السّريّة، فريقها يفتّش الجميع، حتّى عمّال التّهوصيل.”

كما شدّدت الإجراءات في مكاتب علامتيها SKIMS وSKKN في لوس أنجلوس، أذ لم تترك أيّ تفصيل للصّدفة.

الأولويّة بالنّسبة لكيم اليوم هي حماية أولادها الأربعة من زوجها السّابق كانييه ويست: نورث (اثنا عشر عامًا)، ساينت (تسعة أعوام)، شيكاغو (سبعة أعوام) وسالم، ستّة. وقد عبّر كانييه أيضًا عن قلقه على سلامتهم.

مصادر مقرّبة من العائلة أكّدت أن هذه الحادثة تركت أثرًا عاطفيًّا كبيرًا عليها: “كيم مرّت بتجارب مخيفة من قبل، لكن هذه المرة مختلفة لأنها جاءت من شخص قريب منها… الأمر جعلها تتساءل عمّن يمكن أن تثق به.”

مرّة أخرى تجد كيم كردشيان نفسها في مواجهة الخوف واللايقين، لكنّها اختارت الرّدّ عبر تعزيز أمنها وإظهار تصميمها على حماية عائلتها مهما كلّف الأمر.