ما هي المهام والواجبات المنصوص عليها قانوناً لأعضاء مجلس السيادة؟

■ لقاءات وزيارات أعضاء مجلس السيادة توضح أنهم يتحركون في مساحات غير مساحاتهم، ويباشرون مهاماً ليست من اختصاصهم.

■ يوم أمس كان وزير الطاقة ضيفاً على اثنين من أعضاء مجلس السيادة. في اللقاء الأول التقى السيدة سلوى عبدالجبار عضو مجلس السيادة، وفي الثاني التقى صلاح رصاص عضو مجلس السيادة أيضاً.

■ السيدة نوارة عضو مجلس السيادة التقت قبل أيام وفداً قبلياً رفيعاً من ولاية القضارف، وسافرت لعدة ولايات لحضور ملتقى للاستثمار في كسلا وشاركت في حملة لإبادة بضائع تالفة بولاية القضارف! ويوم أمس خاطبت حشداً لمنظمات المجتمع المدني بمدينة بورتسودان!

■ أحد أعضاء مجلس السيادة أعلن التزامه قبل أيام بالمعالجة الفورية للمشاكل التي تواجه أصحاب مصانع الحديد وتعقيدات أمورهم بين وزارة المالية والجمارك. عند عودته لمدينة بورتسودان وبعد ملاحقة من وعدهم بالحل العاجل قال لهم إنه وجد أن ما وعدهم به ليس من اختصاصاته!

■ نسأل: هل يباشر بعض أعضاء المجلس مهاماً تنفيذية ليست من اختصاصاتهم، أم إن إشرافهم على القطاعات يمنحهم حق متابعة العمل التنفيذي؟

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد