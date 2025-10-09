وزير الداخلية يلتقي وزير الشئون الإنسانية بجنوب السودان لتعزيز التعاون الإقليمي

في إطار إجتماعات اللجنة التنفيذية لبرنامج عمل المفوض السامي للاجئين، عقد وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفي لقاءا مع السيد البينو أكول أتاك وزير الشؤون الإنسانية بجمهورية جنوب السودان.
تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، والتأكيد على أهمية التعاون المشترك في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية التي فرضتها الأوضاع الراهنة في السودان والمنطقة بجانب التأكيد على العلاقة الأزلية التي تربط شعبي السودان وجنوب السودان والعمل على تطويرها بما يخدم مصالح المواطنين. ومناقشة حسن التعامل مع رعايا الدولتين ، وتوفير الحماية والخدمات الأساسية لهم ، إستعراض جهود الحكومة السودانية ووزارة الداخلية في تجاوز تداعيات الحرب ، وتحقيق الإستقرار الداخلي
وفي ختام اللقاء أكد الوزيران إلتزامهما بمواصلة التنسيق المشترك، وتعزيز التعاون في كافة المجالات بما يسهم في تحقيق السلام والإستقرار الإقليمي .
سونا
