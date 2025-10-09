مطورو إيثريوم يطلقون خارطة طريق "Kohaku" لتعزيز الخصوصية والأمان في المحافظ

تام شمس - الخميس 9 أكتوبر 2025 04:38 مساءً - أعلن مطورو إيثريوم عن Kohaku، وهي خارطة طريق جديدة تهدف إلى تحسين خصوصية المحافظ وأمانها عبر إطار عمل معياري موجّه للمطورين والمستخدمين المتقدمين.

وجاء الإعلان في منشور نُشر يوم الخميس على مدونة مؤسسة إيثريوم بقلم منسقها نيكولا كونسيغني، حيث أوضح أن المشروع يهدف إلى بناء مجموعة من الأسس والآليات الخاصة بالخصوصية والأمان ضمن منظومة إيثريوم.

في جوهره، يسعى مشروع Kohaku إلى إنشاء مجموعة أدوات تطوير برمجيات (SDK) لتطوير وظائف محافظ آمنة، إلى جانب محفظة مرجعية توضح عمليًا كيفية استخدام هذه الأدوات. وستأتي النسخة الأولى في شكل ملحق للمتصفح مبني على محفظة Ambire، ومصمم للمستخدمين المتقدمين الراغبين في تحكم وخصوصية أكبر.

يُطوّر المشروع بالتعاون مع فرق معروفة في منظومة إيثريوم، مثل Ambire وRailgun وDeFi Wonderland وHelios وOblivious Labs، وهو مفتوح المصدر، ويُشجَّع المطورون على المساهمة فيه عبر مستودعاته على GitHub.

فيتاليك بوتيرين يؤكد أهمية الخصوصية مع إطلاق "Kohaku". المصدر: Vitalik

Kohaku يهدف إلى تقليل اعتماد المحافظ على الخدمات المركزية

الهدف الأساسي من المشروع هو تقليل اعتماد المحافظ على الخدمات المركزية التي يمكنها تتبع المعاملات. وسيتضمن المشروع ميزات مثل الإرسال والاستقبال الخاص، وإخفاء عناوين الـIP، وفصل الحسابات لكل تطبيق لامركزي (DApp)، وبث المعاملات من نظير إلى نظير (P2P) دون المرور عبر خوادم الـRPC التقليدية.

كما يخطط المشروع لإضافة خيارات الاسترداد الاجتماعي باستخدام أدوات مثل ZK Email أو Anon Aadhaar، لتسهيل استعادة الوصول دون التضحية بالخصوصية. تعتمد تقنية ZK Email على براهين المعرفة الصفرية للتحقق من البريد الإلكتروني دون كشف الهوية، بينما تتيح أداة Anon Aadhaar للمستخدمين إثبات هويتهم بطريقة تحافظ على الخصوصية.

وعلى المدى الطويل، يهدف الفريق إلى رفع مستوى أمان المحافظ ليقترب أكثر من مستوى الأجهزة، فيما أطلقوا عليه "as close as possible to the silicon"، أي "قريب قدر الإمكان من شريحة السيليكون". ويعني ذلك تطوير متصفح إيثريوم أصلي يتيح للمستخدمين التفاعل الآمن مع تطبيقات DApp ومحتوى IPFS والشبكات اللامركزية دون تسريبات بيانات.

مؤسسة إيثريوم تُطلق مبادرة "Privacy Cluster"

أعلنت مؤسسة إيثريوم يوم الأربعاء عن إطلاق مبادرة جديدة تُعرف باسم Privacy Cluster، تضم 47 من أبرز الباحثين والمهندسين وعلماء التشفير لتطوير ميزات الخصوصية على مستوى بروتوكول شبكة إيثريوم.

وسيتعاون هذا الفريق مع فريق Privacy and Scaling Explorations المُرمز (PSE) لتقديم أدوات مثل المدفوعات الخاصة، وأنظمة الهوية السرية، وبنية تحتية للمعرفة الصفرية لحماية بيانات المستخدم مباشرة على سلسلة إيثريوم الأساسية (Layer 1).

ويشمل Privacy Cluster عدة مشاريع تابعة لمؤسسة إيثريوم وفريق PSE، من ضمنها Kohaku، إلى جانب مشاريع أخرى مثل Private Reads & Writes وPrivate Proving وPrivate Identities وغيرها.