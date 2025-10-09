السجن لمدة عشرة سنوات لمتعاون ومستنفر مع المليشيا بمنطقه تريعة البجا

قدمت النيابة العامة بالكلاكلة، الاربعاء، المتهم ( م خ ح ) تحت المواد 26 /50/51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمتعلقة باثارة الحرب ضد الدولة . وتعود التفاصيل إلى أن المتهم تعاون وعمل مع المليشيا بمنطقه تريعه البجا وارتكازت تريعة البجا كما تعاون معها مدنيا وبعد سماع قضية الاتهام واستجواب المتهم وسماع قضية الدفاع اصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 10 سنوات. صدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولى الاتهام امام المحكمة وكيل ثالث النيابة مولانا عبد الله بابكر عبد الله. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

