منصور البلوشي يكشف عن ثلاثة أعمال قادمة له.. أحدها مع هدى حسين

مسلسل "سكنهم مساكنهم" أول عمل من إنتاج منصور البلوشي

مسلسل "سكنهم مساكنهم"

مسلسل "الكفيفة"

آخر أعمال منصور البلوشي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - عبر ستوري الإنستغرام، كشف الفنان منصور البلوشي عن ثلاثة أعمال قادمة له، وشارك متابعيه عدداً من الصور وبوستر العمل، وشكر دعمهم واهتمامهم بأخباره وأعماله الجديدة.ونشر صورة له مع الفنانة باسمة حمادة والفنانة سماح وكتب: "نجوم عمل مسلسل "سكنهم مساكنهم"، بإذن الله بتشوفون شئ مميز ورؤية جميلة من المخرج المميز حسين دشتي".ويعد مسلسل "سكنهم مساكنهم" أول عمل من إنتاج الفنان منصور البلوشي، وكان قد نشر مؤخراً صورة له مع الكاتب والمؤلف محمد النشمي وكتب: "بسم الله وعلى بركة الله، أول عمل من إنتاجي، بإشراف العراب باسم عبد الأمير، نسأل الله التوفيق والنجاح".كما شارك منصور البلوشي متابعيه بوستراً لمسلسل قادم مع الفنانة هدى حسين وهو بعنوان "الكفيفة".أما العمل الثالث فهو مسلسل "وحوش2"، وهي قصص حقيقية ومخرج الموسم الأول من وحوش هو ﺇﺧﺮاﺝ سعيد الماروق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فيصل البلوشي، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، هيا عبدالسلام، فيصل العميري، بشار الشطي، علي كاكولي، منصور البلوشي، وتدور أحداثه حول قصص حقيقية قُدمت في إطار من الغموض والتشويق عبر مجموعة من الحلقات المنفصلة؛ حيث تتناول كل حلقة إحدى أبرز وأشهر الجرائم الحقيقية التي حدثت في الكويت على مدار سنوات مختلفة."سكنهم مساكنهم" مسلسل رعب وإثارة وجريمة؛ حيث يجمع بين أجواء الغموض المشوقة، وهو من المسلسلات القصيرة؛ حيث تقع أحداثها بـ 10 حلقات، من بطولة الفنان عبد الله البلوشي، باسمة حمادة، سماح، طلال باسم، وهو أول إنتاجات منصور البلوشي، ومن إخراج المخرج حسين دشتي، وتأليف محمد النشمي."الكفيفة" مسلسل بطولة هدى حسين، ليلى عبد الله، محمود بوشهري، لولوة الملا، منصور البلوشي، فاطمة الصفي، ومن تأليف هبة مشاري حمادة، تدور أحداثه في سبعينيات القرن الماضي، يتمحور حول أم كفيفة تُستغل من قبل بناتها اللواتي يستغللن ضعفها لتحقيق مصالح شخصية، وبين تفاصيل حياتها تنكشف قصص إنسانية عميقة عن الدفاع عن المرأة، وقضايا الحب والمراهقة في تلك الحقبة.وكان آخر أعمال منصور البلوشي الذي عرض، مسلسل "الصحبة الحلوة"، من تأليف عبدالله الحسيني وعبد العزيز السبيعي، وإخراج محمد الدحام الشمري، ويشارك في بطولته أيضاً مجموعة من النجوم، منهم: هدى حسين، ميثم الحسيني، شبنم خان، سعاد الشطي، أنوار المنصور، عبدالله التركماني، منصور البلوشي، أحمد الرشيدي، ونورة فيصل.مسلسل "عبر الأثير" من تأليف علي الشمري، وإخراج مناف عبدال، ومن بطولة مرام البلوشي، إبراهيم الحربي، ميلا الزهراني، منصور البلوشي، سارة الحسن، شيماء قمبر، زينب يوسف، محمد هاشم، أبرار أبو سيف، زمن عبد الله، عبد العزيز مندني، نورة فيصل، ومحمد الكاظمي.

