خاتم الزواج يثير الجدل… هل انفصل أليك بالدوين عن زوجته؟

خرجت هيلاريا بالدوين على صمتها بشأن الشّائعات الّتي طالت علاقتها بزوجها الممثّل أليك بالدوين، بعد أن شوهدت مؤخّرًا في لوس أنجلوس من دون وضع خاتم زواج في أصبعها.

المدرّبة على رياضة اليوغا ونجمة الموسم الحاليّ من برنامج “الرقص مع النّجوم”، ردّت عبر حسابها على إنستغرام على أحد المتابعين الّذي سألها بشكل مباشر: “أين خاتم زواجك؟”، لتجيبه مازحة: “لا تقلق يا كامي، الخاتم هنا، لكنّني لا أضعه أثناء التدريبات لأنه يسبب ليَ الألم أثناء الحركات القويّة الّتي نقوم بها.” ثمّ عرضت الخاتم المرصّع أمام الكاميرا.

هيلاريا نشرت فيديو ظهرت فيه وهي تحتضن دمية محشوّة، وأشارت إليها ممازحة بأنّها “البديل عن أليك حين يكون منشغلًا بالعمل”، مؤكّدة بذلك أن علاقتهما لا تشوبها أيّة شائبة كما أشيع.

وكان أليك قد حضر إلى جانب أولادهما السّبعة العرض الأوّل للموسم ٣٤ من البرنامج في السّادس عشر من سبتمبر، إذ وقف في الصّفوف الأماميّة لتشجيع زوجته، في مشهد أثار إعجاب الجمهور.

هيلاريا أوضحت في لقاء مع مجلة PEOPLE أنّ أليك لطالما شجعها على المشاركة في البرنامج منذ سنوات، وأنّه “سعيد وفخور” بخطوتها، مضيفة: “لقد دعمته كثيرًا في مسيرته، وحان الوقت لأجد دعمه إلى جانبي.”

الجدير بالذّكر أنّ هيلاريا وأليك تزوّجا عام ٢٠١٢ ، وأنجبا سبعة أطفال: ثلاث بنات (إيلاريا، سنتان – ماريا، أربع سنوات – كارمن، اثنتا عشرة سنة) وأربعة أبناء (إدواردو، خمس سنوات – روميو، سبع سنوات – ليوناردو، تسع سنوات – رافاييل، عشر سنوات). فيما لدى أليك ابنة أخرى تُدعى إيرلندا، تبلغ تسعة وعشرين عامًا، من زواجه الساّبق بالممثّلة كيم باسنجر.