كامل إدريس يصل أسمرا

وصل معالي رئيس الوزراء، الدكتور كامل الطيب إدريس اليوم، إلى العاصمة الإريترية اسمرا، في اول زيارةً رسمية له لدولة اريتريا بعد تقلده منصب رئيس وزراء جمهورية السودان تستمر يومين .

حيث كان في استقباله وزير الخارجية الإريتري السيد عثمان صالح وعدد من المسؤولين وأعضاء السفارة السودانية باسمرا.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث يلتقي السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، الرئيس الإريتري أسياس افورقي.

ويضم وفد رئيس الوزراء ، وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محيي الدين سالم، وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، وعدد من المستشارين.

تجدر الإشارة إلى عمق العلاقات السودانية الإريترية وتميزها على كافة الأصعدة، فضلاً عن موقف إريتريا، حكومة وشعباً، المساند والداعم للسودان وأمنه واستقراره.”

سونا