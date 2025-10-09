المغرب يرحب بإعلان ترامب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: رحبت المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، بإعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية ”تُعرب عن تقديرها البالغ للمساعي الحثيثة والانخراط الشخصي لفخامة الرئيس دونالد ترامب، والتي أسهمت بشكل حاسم في التوصل إلى هذه النتيجة الباعثة على الأمل، كما تثمن الجهود الدؤوبة لكافة الوسطاء“.

وأضاف البيان أن المملكة المغربية تدعو كل الأطراف إلى التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق، بما يسمح بحفظ الأرواح، وإطلاق سراح الرهائن والسجناء، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وكاف، وبدء عملية إعادة الإعمار، وفتح آفاق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية.

وسجل أن ”المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، تؤكد من جديد تمسكها الراسخ بحل الدولتين كأساس لا محيد عنه لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، عاصمتها القدس الشريف، وقطاع غزة جزء منها، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، في أمن وسلام”.

وخلص البيان إلى أن المملكة المغربية تؤكد استعدادها التام للمساهمة الفاعلة في كافة المراحل والمسارات المتفق عليها، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.