اختتام النسخة الأولى لأسبوع أسلوب الحياة السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت يوم أمس الاربعاء 8 اكتوبر 2025، فعاليات اسبوع معرض "أسبوع أسلوب الحياة السعودي – سعودي لايف ستايل" في نسخته الأولى، الذي أقيم على مدار ثلاثة ايام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من خبراء ومتخصصي عالم الأزياء والموضة.

ونجح أسبوع أسلوب الحياة السعودي 2025، الذي افتتحه الأمير سعود بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة شركة معارض الرياض المحدودة في حجز مكانة خاصة معززاً موقع المملكة العربية السعودية وخلق حلقة تواصل جديدة بين العلامات التجارية العالمية للأزياء والتجزئة مع السوق السعودي من خلال نظام توزيع فعال ومتعدد الأطراف الذي يساعد على تطور هذا القطاع بالمملكة العربية السعودية.

وسجل المعرض هذا العام وللمرة الأولى مشاركات دولية متنوعة من أهم الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المرموقة من دول مثل إيطاليا واسبانيا والبرتغال وألمانيا وتركيا تمثل 140 علامة تجارية محلية وعالمية رائدة من قطاعات الأزياء والملابس الرياضية والتصميم.

وشهد المعرض مشاركات متميزة لنخبة من المصممين السعوديين الذين استطاعوا من خلال هذا الحدث العالمي استعراض أحدث مجموعاتهم في الأزياء والموضة بجانب الالتقاء والاحتكاك بخبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم وكما اتاح لهم المعرض ايضاً فرص التواصل مع أبرز العلامات التجارية الدولية المرموقة والتعاون مع خبراء الصناعة واستكشاف شركاء جدد.

وصاحب المعرض إقامة ورش عمل وجلسات حواريّة لنخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع الموضة لاستكشاف التحولات المتسارعة في هذا المجال من أهمها جلسة بعنوان " الفخر الوطني للأزياء السعودية بين الماضي والحاضر" و" وعلامات تجارية سعودية متجذرة في الاستدامة".

وحظي المعرض بإشادة واسعة من قبل العارضين الذين أكدوا على أهمية الحدث كمنصة عالمية لتسويق أحدث ابتكارات مؤسساتهم ومشغولاتها وايضاً أفادو عن تحقيقهم لعدد كبير من التواصلات المثمرة مع جهات محلية وفتح باب التعاون المشترك.

يأتي تنظيم معرض أسبوع أسلوب الحياة السعودي ثمرة تعاون بين شركة معارض الرياض المحدودة وشركة هونغر الإيطالية، ليؤكد على موقع المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة في عالم الأزياء والتجزئة والتصميم في المنطقة والعالم.