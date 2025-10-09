“المدينة البعيدة” يحقّق أرقامًا جنونيّة ويتفوّق… فمن احتلّ باقي المراتب؟

تواصل الدّراما التّركيّة “المدينة البعيدة” إحراز النّجاح الكبير مع انطلاقة موسمها الثّاني، إذ تصدّرت قائمة نسب المشاهدة الأسبوعيّة محققة ١٤.٦٩، لتؤكّد تفوّقها كأكثر الأعمال متابعة على الشّاشة التّركيّة حاليًّا.

وجاء في المركز الثّاني مسلسل “حلم أشرف” بنسبة ٨.٩٤، يليه “الخليفة: نداء الجذور” بنسبة ٨.٠٢، بينما احتلّ “الأزقّة الخلفيّة” المرتبة الرّابعة بـ ٧.٨٢، ثمّ “شراب التّوت” بنسبة ٦.٦٧.

كما واصلت مسلسلات أخرى حضورها القوي في المنافسة، مثل “المنظّمة” بنسبة ٦.٥٦، و”جبل القلب” بنسبة ٦.١٢، فيما حلّ مسلسل “المشرّدون” في المركز الثّامن بـ ٥.٤١، يليه “الخفقان” بنسبة ٥.١٨.

أمّا بقيّة الأعمال فجاء ترتيبها على النّحو التّالي:

عيناك كالبحر الأسود – ٤.٩٠

أطفال الجنّة – ٤.٤١

وليّ العهد – ٤.٢٤

الغيرة – ٣.٤٤

سلطان محمّد الفاتح – ٣.٣٦

الغريب في المرآة – ٣.١٢

بهار – ٣.٠٩

حبّ ودموع – ٢.٨٥

أنا ليمان – ٢.٧٧

إن خسر الملك – ٢.٦٧

ومع هذا التّرتيب، يثبت “المدينة البعيدة” أنّه العمل الأبرز والأكثر متابعة، محتفظًا بعرش الصّدارة للموسم الثّاني على التّوالي. والأهمّ أنّ إعادة عرض ملخص الحلقة حققت نسبة مشاهدة لافتة بلغت ٩.١٨، وهو رقم مرتفع جدًّا بالنّسبة لإعادة الحلقات، متجاوزًا حتى نسب أعمال جديدة تُعرض للمرّة الأولى.