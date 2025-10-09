مريم محمّد أول إماراتيّة على منصّة ملكة جمال الكون ٢٠٢٥

تُوِّجت الشّابّة مريم محمّد (ستّة وعشرون عامًا) كأوّل إماراتيّة تمثّل دولة الإمارات العربيّة المتّحدة في مسابقة ملكة جمال الكون ٢٠٢٥.

مريم، وهي طالبة في مجال الأزياء بدبي، اختيرت من بين مئات المتقدّمات في الإمارات للمشاركة في المسابقة العالميّة المقرّرة إقامتها في الحادي والعشرين من نوفمبر بمدينة باك كريت في تايلاند.

وكانت مريم قد تخرّجت عام ٢٠٢١ من جامعة سيدني حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، قبل أن تتابع شغفها بدراسة تصميم الأزياء في معهد ESMOD بدبي.

وتمارس مريم هوايات مرتبطة بالبيئة الإماراتيّة مثل تربية الصّقور وركوب الجمال، وهما رمزان أساسيّان في ثقافة الدّولة.

وتأمل مريم أن تلهم الجيل الجديد من الشّابّات الإماراتيّات عبر مشاركتها في المسابقة، ساعيةً إلى إبراز جوهر الهويّة الإماراتيّة على المسرح العالميّ.

وكانت الإمارات قد مثّلت العام الماضي عبر إميليا دوبريفا، المولودة في كوسوفو والمقيمة منذ سنوات طويلة في دبي.

وتُرحّب المسابقة عادةً بمشاركات من مختلف الجنسيّات لتمثيل الإمارات، شرط إقامتهن في الدّولة لأكثر من ثلاث سنوات.

يُذكر أنّ أكثر من ١٣٠ دولة ستشارك في النّسخة الرّابعة والسّبعين من مسابقة ملكة جمال الكون ٢٠٢٥.