مسلسلات رمضان 2026.. سلمى أبو ضيف تقدم بطولة عرض وطلب

بطولة مطلقة للمرة الثانية في رمضان

"هيبتا: المناظرة الأخيرة" أحدث أفلام سلمى أبو ضيف

"إذما" يجمع سلمى أبو ضيف وأحمد داود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - أعلنت الفنانةعن استعدادها لخوضمن خلال مسلسلها الجديد ""، الذي ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة ذات الـ15 حلقة، والعمل من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو موسى، وإنتاج، لتسجل به سلمى عودتها إلى الدراما بعد غيابها عن الموسم الماضي؛ بسبب فترة حملها وولادة طفلتها صوفيا.وتخوض سلمى أبو ضيف في هذا العمل البطولة المطلقة للمرة الثانية في مشوارها الدرامي خلال موسم رمضان، بعد أن سبق وقدمت بطولة مسلسل "" الذي حقق نجاحاً واسعاً وقت عرضه، وشاركها بطولته كل من ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جنا هشام، انتصار، محمد محمود، وإسلام إبراهيم، وهو من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.قد تحبين قراءة: نشاط فني لفنانات شابات بعد الزواج والأمومة.. تتصدرهن سلمى أبو ضيفوفي الوقت نفسه، تواصلتصوير عمل درامي آخر من نفس النوعية القصيرة بعنوان ""، والمقرر عرضه على منصة "" عقب الانتهاء من تصويره، ويشاركها في البطولة دياب، كمال أبو رية، محسن محيي الدين، سلوى محمد علي، علا رشدي، ومحمد مهران، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج نادين خان.وعلى مستوى السينما، فاحتفلت سلمى أبو ضيف أمس بطرح أحدث أفلامها ""، الذي انطلق في دور العرض وحقق أكثر من 3 ملايين جنيه في أول يوم عرض، ويُشارك في بطولته منة شلبي، كريم فهمي، كريم قاسم، مايان السيد، جيهان الشماشرجي، حسن مالك وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.اقرئي أيضاً: 3 أفلام وبطولتان دراميتان.. سلمى أبو ضيف تعود بقوة بعد الإنجابفيما تعمل سلمى على تصوير فيلمين جديدين للعرض قريباً، هما "" الذي يجمعها بالفنان أحمد مالك، إضافة إلى الرابر مروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية، من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم، والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، تروي قصة مؤسسي موقع إيجي بست، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي.الفيلم الثاني هو فيلم "" بمشاركة أحمد داود وبسنت شوقي وميران عبد الوارث وجيسيكا حسام الدين وحمزة دياب، والمقتبس عن الرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق، والتي صدرت عام 2020، ويكتب سيناريو وحوار الفيلم، ويخرجه محمد صادق في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية، بعد أن حقق نجاحات لافتة، بوصفه مؤلفاً و"سيناريست".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».