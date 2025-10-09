دانيال كريغ يفتتح مهرجان لندن السينمائي 2025 بعرض "استيقظ أيها الرجل الميت" الأول في أوروبا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - افتتح النجم دانيال كريغ Daniel Craig الدورة التاسعة والستين من مهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد الفيلم البريطاني (BFI) مساء الأربعاء 8 أكتوبر 2025، في قاعة المهرجانات الملكية (Royal Festival Hall) بحضور حافل لنجوم الفيلم وعدد من نجوم السينما العالمية.

جاء الافتتاح مع العرض الأوروبي الأول لفيلم "استيقظ أيها الرجل الميت – Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"، أحدث أجزاء سلسلة Knives Out للمخرج ريان جونسون، مُطلقًا 12 يومًا (حتى 19 أكتوبر) من السجادة الحمراء والعروض السينمائية المثيرة، بحضور نجوم مثل الحائزين على الأوسكار دانيال داي لويس وكلوي تشاو.

سلسلة Knives Out: تطور مستمر في كوميديا الجريمة

الفيلم هو الجزء الثالث في سلسلة Knives Out التي بدأت عام 2019 بفيلم حاز ترشيحًا للأوسكار عن السيناريو، وتبعه Glass Onion عام 2022 الذي أغلق مهرجان لندن. والأحداث مستوحاة من أعمال أغاثا كريستي وإدغار ألان بو، ويواصل جونسون تقديم ألغاز إجرامية ممتعة بميزانية ضخمة وصلت إلى 450 مليون دولار للجزأين الأخيرين، مما يجعل السلسلة واحدة من أكثر الأعمال طموحًا على الشبكات الرقمية.

حفل الافتتاح: نجوم وكوميديا

اعتلى ريان جونسون خشبة المسرح لتقديم الفيلم، برفقة نجومه: دانيال كريغ (المحقق بينوا بلانك)، داريل ماكورماك، جوش برولين، ميلا كونيس، كايلي سبايني، كيري واشنطن، وأندرو سكوت.

شارك في البطولة أيضًا جوش أوكونور، غلين كلوز، جيريمي رينر (دكتور المدينة)، وتوماس هادن تشرش (حارس الأرض)، لكنهم لم يحضروا العرض.

حضر الحدث نجوم بارزون مثل ريتشل وايز (زوجة كريغ)، غريتا جيرفيغ التي أشادت بالفيلم على إنستغرام بوصفه "أذكى كوميديا 2025"، وأندرو لويد ويبر.

خلال النقاش، سألت كريستي ماثيسون، مديرة المهرجان، كريغ إن كان يتعمق في شخصية بينوا بلانك المميزة، فرد مبتسمًا: "أولًا، أود أن أشكركم على استضافتنا... لا، الجواب هو لا"، مما أثار ضحك الجمهور.

A cast that needs no introduction. The sinfully good ensemble of Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery take to the #LFF red carpet. #KnivesOut pic.twitter.com/zeCSEL7Xpj — BFI (@BFI) October 8, 2025

— BFI (@BFI)

أما جوش برولين، الذي يلعب دور الكاهن الشرير جيفرسون ويكس المتعطش للسلطة، فقال: "انظروا لهذا الطاقم! ريان كاتب ومخرج رائعان، فلما تتلقى دعوة للعب دور أسوأ شخص شاهدته السينما، تقول: هذا صحيح!"

قصة الفيلم: لغز إجرامي مليء بالضحك

يمتد الفيلم لساعتين من الكوميديا الإجرامية، ويتابع أحدث قضايا بينوا بلانك في كنيسة ريفية حيث يواجه الكاهن الكاريزمي جيفرسون ويكس (برولين) ورعيته المتدينة، ويؤدي جوش أوكونور دور كاهن متدرب بماضٍ مظلم يهدد خطط ويكس الشريرة.

لم يتوقف الجمهور عن الضحك طوال العرض، وعلّقت كيري واشنطن خلال العرض: "تجلس مع فريق نجوم، نشاهد بعضنا نبث الحياة في هذه الشخصيات الرائعة. كنا دائمًا منبهرين ونلهم بعضنا، ونحاول إفساد مشاهدها لبعض. كان ممتعًا للغاية!"

مهرجان لندن السينمائي: تنوع وعالمية

يضم المهرجان 247 فيلمًا من 79 دولة، مع تركيز على التنوع حيث ان 42% من الأعمال التي احتيارها للمشاركة من إخراج مخرجات إناث.

من الأفلام البارزة هذا العام: Blitz لستيف ماكوين (فيلم الختام)، All We Imagine as Light لبايال كاباديا، Jay Kelly بحضور جورج كلوني، وجوليا روبرتس، After the Hunt لكلوي تشاو، وHamlet بطولة بول ميسكال.

قالت كريستي ماثيسون، مديرة المهرجان: "نسعى أن يعكس البرنامج مدينتنا، بتنوع جغرافي هائل يمثل العالم من حولنا. هذا العام، الطيور كرمز للحرية والأمل تتكرر في عدة أعمال."

