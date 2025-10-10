بدء التسجيل في “جوي فوروم ٢٠٢٥”… المنصة عالمية التي تجمع قادة الترفيه وأبرز المبدعين من حول العالم

تحت رعاية معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ينطلق “جوي فوروم ٢٠٢٥” في العاصمة الرياض على مدى يومين (١٦ و١٧ أكتوبر الجاري)، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٥، حيث يجتمع نخبة من أبرز القادة والمبدعين من مختلف أنحاء العالم في مجالات الترفيه، التقنية، الإعلام، الرياضة، السينما، والموسيقى، في حدث عالمي يجسد مكانة المملكة كمركز رئيسي لصناعة المستقبل في الاقتصاد الإبداعي.

ويُعد “جوي فوروم ٢٠٢٥” المسرح العالمي لعصر الترفيه الجديد، حيث يضم عدد من أبرز المتحدثين المتخصصين من داخل المملكة وخارجها، ليشكل تجمع دولي للخبراء والمبتكرين في مجالات الترفيه المختلفة.

ويقدّم المنتدى معرضًا تفاعليًا فريدًا تستعرض فيه العديد من الشركات العالمية أحدث تجاربها في مجالات التقنية والإنتاج والمحتوى الإبداعي، إلى جانب ورش عمل يقودها خبراء عالميون لتطوير المهارات واستكشاف أحدث الممارسات في صناعة الترفيه.

ويستضيف المنتدى مجموعة من أبرز الشخصيات العالمية مثل دانا وايت، شاكيل أونيل، مستر بيست، تيري كروز، غاري فاينرتشوك، لي جونغ جاي، ورايان سيكريست، إلى جانب عدد من التنفيذيين في كبرى الشركات العالمية مثل Netflix وWWE وDAZN وUFC وSky Sports وMBC Studios.

ويهدف “جوي فوروم ٢٠٢٥” إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتميز الإبداعي والتعاون الترفيهي، وتمكين المبدعين الصاعدين، ودفع الابتكار من خلال تسليط الضوء على الأفكار الرائدة والتقنيات الحديثة، وتوسيع نطاق الحضور العالمي للقوة الناعمة السعودية، إضافة إلى المواءمة مع مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ من خلال تطوير اقتصاد إبداعي مزدهر ومستدام.

ويؤكد المنتدى مكانة المملكة كمحور عالمي للترفيه والإبداع، ومنصة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين صناع القرار والمستثمرين والمواهب، لترسيخ موقع الرياض كوجهة أولى لصناعة الأفكار وبناء الشراكات في عالم الترفيه الحديث.

ويمكن للراغبين في حضور فعاليات “جوي فوروم ٢٠٢٥” التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى www.joyforum.com، حيث تتيح المنصة للزوار والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم فرصة حجز مقاعدهم والمشاركة في جلسات وورش عمل المنتدى، والاطلاع على تفاصيل البرنامج الكامل والمعرض التفاعلي الذي يجمع نخبة من القادة وصنّاع الترفيه العالميين.