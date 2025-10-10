مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلن “سبيرو سباتس” المشروب الرسمي لضيوف ورواد دورته الـ٤٦

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، عن تجديد الشراكة مع شركة ميمكو للمشروبات والأغذية المالكة للعلامة التجارية “سبيرو سباتس”، ليكون المشروب الرسمي لضيوف ورواد الدورة السادسة والأربعين من المهرجان، التي تُقام خلال الفترة من ١٢ إلى ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥.

ويؤكد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن هذه الشراكة تأتي ضمن توجهه الدائم لبناء علاقات تعاون مثمرة مع العلامات الوطنية الرائدة في مجالاتها، بما يعزز صورة المهرجان كمنصة تجمع بين الفنون والثقافة وأسلوب الحياة العصري.

قام بالتوقيع عن شركة ميمكو للمشروبات والأغذية السيد يوسف طلعت، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور الدكتور مرقس طلعت، رئيس قطاع التسويق وعضو مجلس إدارة الشركة.

وفي هذا السياق، صرّح الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:

“يسعدنا التعاون مع سبيرو سباتس كمشروب رسمي للمهرجان، فالمهرجان لا يقتصر على العروض السينمائية، بل يولي اهتمامًا بتجربة الضيوف والزوار كاملةً، في التفاصيل كافة التي تعكس هوية القاهرة وكرم ضيافتها.”

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام ١٩٧٦، يُعد واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، وهو الوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة “A” من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) في باريس، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.