بالصّور- من باريس إلى نيويورك… هاري وميغان في مهمة غير تقليدية

ظهر دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل، في إطلالة نادرة على السّجّادة الحمراء خلال حفل Project Healthy Minds في نيويورك، حيث تسلّما جائزة الإنسانيّين للعام تقديرًا لجهودهما في تعزيز الصّحّة النّفسيّة وبناء فضاء رقميّ آمن للعائلات والشّباب.

أقيم الحفل في التّاسع من أكتوبر ضمن فعاليّات يوم الصّحّة النّفسيّة العالميّ، وارتدت ميغان بذلة سوداء أنيقة من أرماني مع عقد ذهبيّ وتسريحة ذيل حصان، بينما اختار هاري إطلالة كلاسيكيّة سوداء. ويأتي الظهور بعد أيّام على مشاركة ميغان في أسبوع الموضة في باريس.

أُنشئت مؤسّسة Archewell عام ٢٠٢٠ بهدف “الظّهور لفعل الخير”، وأطلقت ضمنها عام ٢٠٢٣ مشروع The Parents’ Network الّذي يدعم الآباء المتضرّرين من وسائل التّواصل الاجتماعيّ، بما في ذلك من فقدوا أطفالهم أو عانَوا تجارب مؤلمة بسبب المخاطر الرّقميّة.

وقد توسّعت الشّبكة منذ تأسيسها لتشمل الولايات المتّحدة وكندا والمملكة المتّحدة، في نموذج مؤثّر للتّعافي والدّعم المجتمعيّ.

خلال تسلّم الجائزة، تحدّث هاري وميغان عن تجربتهما كوالدين لـ الأمير آرتشي (ستّ سنوات) والأميرة ليليبت (أربع سنوات)، مؤكّدين التزامهما بمواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر أمانًا وصحّة نفسيّة للأجيال القادمة.