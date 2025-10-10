بلقيس بعد إعلان مشاركتها في حفلات موسم الرياض 2025 : يسعدني ويشرفني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - أعلنت المطربة بلقيس فتحي انضمامها إلى مجموعة المطربين المشاركين في موسم الرياض بنسخته الجديدة، والذي يضم عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية، تصل إلى 49 حفلًا لمجموعة من نجوم الأغنية السعودية والعربية عمومًا، وسط ترقب كبير من قبل الجمهور، حيث سيُجرى الإعلان عن تفاصيل تلك الحفلات ومواعيد طرح التذاكر خلال الأيام القليلة المُقبلة.

مشاركة بلقيس في موسم الرياض

أعربت النجمة بلقيس فتحي عن سعادتها بانضمامها لمجموعة المطربين المشاركين في موسم الرياض بنسخته الجديدة، وشاركت جمهورها وكل محبيها سعادتها من خلال منشور نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس"؛ قالت فيه : " يسعدني ويشرفني أن أكون من ضمن كوكبة النجوم الزملاء المشاركين بموسم الرياض 2025 وشكرا جزيلا معاليك على هذه الثقة الغالية".

محمد عبده وعبادي الجوهر ضمن نجوم حفلات موسم الرياض

وكشفت الصفحة الرسمية لموسم الرياض، عبر "انستغرام"، عن القائمة الأوّلية للنجوم المشاركين في الحفلات الغنائية بالنسخة الجديدة من الموسم 2025 – 2026 والمُقرر انطلاقها اعتبارًا من 10 أكتوبر الجاري، منهم محمد عبده، عبادي الجوهر، رابح صقر، عبد المجيد عبد الله، ماجد المهندس، نبيل شعيل، نوال، خالد عبد الرحمن.

ويأتي ذلك، إلى جانب حفلات غنائية أخرى، لكلًّ من: أحلام، أصالة، أصيل أبو بكر، أنغام، راشد الفارس، فهد الكبيسي، بلقيس، وائل كفوري، إليسا، وائل جسار، داليا مبارك، أميمة طالب، آدم، فؤاد عبد الواحد، عايض، نواف الجبرتي، موضي الشمراني، خديجة معاذ، تهاني السلطان، فرقة ميامي وآخرون سيُجرى الإعلان عنهم لاحقًا.

مفاجآت ضخمة في حفلات موسم الرياض 2025

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "GEA"، أكد خلال الأسبوع الماضي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالنسخة الجديدة من موسم الرياض، أنّ "الحفلات الغنائية في موسم هذا العام ستكون استثنائية من حيث الحجم والمضمون، إذ سيحيي نخبة من الفنانين السعوديين والخليجيين حفلات ضخمة بمشاركة موسيقيين سعوديين، في مشهد يجسد الحراك الفني المتطور الذي تشهده المملكة".

حفل افتتاح موسم الرياض 2025

وكان المستشار تركي آل الشيخ، كشف في فيديو جديد تفاصيل مسيرة افتتاح موسم الرياض 2025، المقرر إقامتها يوم غد الجمعة 10 أكتوبر بين المملكة أرينا وبوليفارد وورلد، والتي تتضمن عروضًا عالمية وبالونات عملاقة قادمة من نيويورك بمشاركة شركة Macy’s الأميركية، لأول مرة خارج الولايات المتحدة.

وتشهد المسيرة تقديم عروض جوالة فنية واستعراضية متنوعة بمشاركة فرق عالمية ومحلية، إلى جانب بالونات ضخمة وأيقونات شهيرة تُعرض لأول مرة في المملكة، لتضفي على الفعالية طابعًا احتفاليًا يعكس هوية الموسم وفعالياته المميزة.

كما يتيح الحدث الدخول المجاني للزوار الراغبين في الاستمتاع بانطلاقة الموسم بين الموسيقى والألوان والعروض الحية التي تملأ أجواء الرياض بالبهجة والإثارة.

حجز تذاكر موسم الرياض 2025

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أطلق منصة وي بوك السعودية، لتكون المنصة الرسمية لحجز تذاكر فعاليات موسم الرياض منعًا للاحتيال ولضمان حق الزائر في اختيار الفعالية التي تناسبه، وبمجرد دخولك للمنصة يمكنك حجز تذاكر الفعاليات بسهولة، مع العلم أن هناك بعض الفعاليات تتطلب حجز تذاكر، بينما البعض الآخر مجاني.

