الأمير ويليام يقاوم دموعه لكنها تغلبت عليه.. ما الذي أبكى أمير ويلز؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 08:03 مساءً - في اليوم العالمي للصحة النفسية، وتزامناً مع إطلاق شبكة وطنية جديدة للوقاية من الانتحار، بقيادة مؤسسة ويليام وكاثرين الخيرية، شارك الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير ويليام وهو يتحدث مع ناشطة توفي زوجها منتحراً، وشارك معها بعض الأفكار حول الصحة النفسية التي تأثر بها لدرجة أنه بكى.

الأمير ويليام يتأثر باكياً ويندم على هذا السؤال

TW: Suicide and the death of a child.



In 2012, Rhian's one-year-old son died suddenly. Five days later, her husband Paul tragically took his own life.



Talking about suicide is essential to prevent it. Thank you to Rhian and her family for sharing their story.



▶️ Watch the full… pic.twitter.com/U2fYYG1y3e — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 10, 2025

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal)

التقى الأمير ويليام بالناشطة ريان مانينغز- المؤسسة لجمعية "تو ويش" 2 Wish الخيرية لدعم العائلات المتضررة من الموت المفاجئ لطفل- بينما كانا يتحدثان في مطبخها في كارديف، ويلز، حول تأثير الانتحار، حيث انتحر زوجها عام 2012، بعد 5 أيام من وفاة ابنهما جورج، وهو يبلغ من العمر عاماً واحداً، إثر نوبة صرع.

وقد وجه لها أمير ويلز سؤالاً عما ستقوله لزوجها اليوم العالمي للصحة النفسية، فقالت: "أود أن أجلس معه هكذا وأقول له: لماذا لم تحدث إليّ؟ اسأل نفسي هذا السؤال كل يوم، لأنه حرم نفسه من الكثير من الفرح، وكنا سنكون بخير. وأعتقد أن هذا هو أصعب شيء، كنا سنكون بخير".

وما إن أجابت ريان بكلماتها هذه على الأمير ويليام، حتى بدا عليه التأثر لدرجة أنه لم يتمالك دموعه، ورفع رأسه ووضع يده على فمه. فسألته مانينغز: "هل أنت بخير؟"، فهنا شعر الأمير ويليام أنه ما كان ينبغي طرح هذا السؤال عليها، ومد يده ليلمس يدها وقال لها: "أنا آسف. من الصعب عليّ طرح هذه الأسئلة عليكِ"، فقالت له مانينغز: "لا، الأمر صعب، وقد عانيت من فقدان شخص عزيز عليكِ".

قال ويليام لمانينغز: "أفضل طريقة للوقاية من الانتحار هي التحدث عنه. تحدثوا عنه مبكراً. تحدثوا عنه مع أحبائكم، ومَن تثقون بهم، وأصدقائكم. شكراً لكم على التحدث عنه".

ومن الجدير بالذكر أن لقاء الأمير ويليام بمانينغز لم يكن الأول، فقد سبق والتقى بها عام 2017 لأول مرة كجزء من حملة للصحة النفسية بدأها مع زوجته كيت ميدلتون وشقيقه الأصغر الأمير هاري، المنفصل عنه الآن.

الأمير ويليام يسعى لعدم تكرار أخطاء الماضي

Embed from Getty Images

في ظهور الأمير ويليام ببرنامج The Reluctant Traveler، ناقش الأمير البالغ من العمر 43 عاماً، رؤيته عن مستقبل ابنه الأكبر، كما تمثل هذه التصريحات واحدة من المرات القليلة التي يدلي بها ويليام عن الأمير هاري منذ أن أصبح انفصال الأخوين علناً في عام 2020.

قال الأمير ويليام إنه عازم على حماية الأمير جورج وبقية أبنائه من التحديات والمشاكل التي واجهها هو وشقيقه الأمير هاري أثناء نشأتهما، والتي أثرت عليهما في الكبر.

وعندما سُئل عن إمكانية أن يصبح جورج، البالغ من العمر 12 عاماً، ملكاً في يوم من الأيام، قال ويليام "السؤال الأصح يبدأ بنوع العالم الذي أسعى في تشكيله له"، وتابع: "هذا سؤال جوهري، فهناك الكثير من الأمور التي يجب التفكير فيها. لكن من الواضح أنني أريد خلق عالمٍ يفخر فيه ابني بما نقوم به، عالم ووظيفة تُحسّن حياة الناس".

وأضاف الأمير ويليام: "آمل وأسعى ألا نكرر الظروف التي نشأنا فيها أنا وهاري بالماضي وسأبذل قصارى جهدي للتأكد من أن هذا الوضع لن يتكرر بالنسبة لأولادي".

قد ترغبين في معرفة هل يمتلك أبناء الأمير ويليام وكيت ميدلتون هواتف محمولة؟

وتحدث الأمير ويليام أيضاً عن كيفية تأثير زواج والديه المضطرب وطلاقهما في النهاية على الطريقة التي يربي بها أطفاله.

وقال: "أعتقد أنه من المهم جداً تهيئة هذا الجو في المنزل. يجب أن يسود الدفء، ذلك الشعور بالأمان والحماية والحب"، وتابع: "كان ذلك بالتأكيد جزءاً من طفولتي أنا وهاري. انفصل والداي في الثامنة من عمري، لذا كان عليّ أن أخوض هذه التجربة وأتعلم منها، وأحرص على عدم تكرار أخطائهما، وأعتقد أننا جميعاً نحاول فعل ذلك، وأريد فقط أن أفعل ما هو أفضل لأطفالي، لأنني أعلم جيداً أن الدراما والتوتر في الصغر يؤثران عليك كثيراً عندما تكبر".

قد ترغبين في معرفة للمرة الثانية: الأمير ويليام وكيت ميدلتون يكسران تقليد يوم ميلاد أبنائهما

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».