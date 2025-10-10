جميلة عوض تعاتب تامر حسني بسبب تجاهل جدها فما القصة!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - قدَّم النجم تامر حسني، حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية الذي أُقيم مساء السبت الماضي 4 أكتوبر، وشهد تكريم نخبة كبيرة من نجوم ونجمات المسرح؛ وخلال الحفل عُرض لتامر أغنية مصورة، تحمل عنوان "كان يا مكان"، والتي جاءت فكرتها مميزة، إذ جمعت في مشاهدها أعمالًا فنية لكبار الفنانين والتي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور، أمثال عادل إمام، شريهان، سمير غانم، سعيد صالح، سهير البابلي، أمينة رزق وغيرهم، في لفتة مؤثرة عبّرت عن تقديره لتاريخ المسرح المصري العريق.

الأمر الذي أزعج الفنانة الشابة جميلة عوض، والتي أعربت عن استيائها لعدم ذكر أسم جدها الفنان الراحل القدير محمد عوض في الفيديو كليب؛ والذي تعتبره أحد أهم أعمدة المسرح المصري، حيث قدم أكثر من مائة مسرحية.

جميلة عوض عن كليب "كان يا مكان" : تناسوا جدي

عبرت الفنانة جميلة عوض عن استيائها من عدم ذكر اسمها جدها الفنان الراحل محمد عوض بكليب "كان يا مكان" للنجم تامر حسني والذي عُرض خلال افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية، تكريمًا لنخبة كبيرة من نجوم ونجمات المسرح.

حيث قالت من خلال تصريحات صحفية إنها حزينة لتناسي اسم جدها النجم محمد عوض في الفيديو كليب، مشيرة إلى أنه رغم انزعاجها، لكنها واثقة من حسن نية تامر حسني والنقابة وأن الأمر ليس مقصودًا، داعية النجم تامر حسني لإمكانية استدراك الأمر عن طريق إضافة كوبليه للأغنية يضم اسم جدها ضمن النجوم المذكورين بالفيديو كليب.

أطلعوا على بعد غنائه لعبد الوهاب.. تامر حسني يكرر التجربة ويغني لهذا النجم ويعلق: حبيت الفن بسببه

تامر حسني: تشرفت بتقديم كان يا مكان في حفل افتتاح مهرجان المهن التمثيلية

ومن جهته شارك الفنان تامر حسني جمهوره الرابط الرسمي لأغنية "كان يا مكان" وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" والتي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الـ"يوتيوب" وعلق عليه قائلًا: "أغنية من كان يا مكان - تامر حسني لمهرجان نقابة المهن التمثيلية لتكريم عظماء تاريخ المسرح والفن المصري".

والأغنية من كلمات طارق علي، ألحان كريم نيازي، وتوزيع مؤمن ياسر، وتتميز الأغنية بطابعها الدرامي المؤثر وكلماتها التي تحتفي بتاريخ المسرح وأبطاله الذين حفروا أسماءهم من نور في تاريخ الفن والمسرح.

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

نشاط فني لـ جميلة عوض بعد الزواج

في سياق آخر تعود الفنانة جميلة عوض، والتي احتفلت بزفافها في يونيو 2024، إلى جمهورها بفيلمين جديدين، تدور أحداثهما في إطار رومانسي، الأول بعنوان "ريد فلاج" والذي بدأت تصويره مؤخراً، حيث تقدم دور البطولة أمام أحمد حاتم في العمل الذي يضم في قائمة أبطاله شريف منير، نسرين أمين، إنتصار، سيف زهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة كيرو أمين، والعمل تأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم.

كما تستعد خلال الفترة القليلة المُقبلة، لتصوير فيلم جديد بعنوان "حين يكتب الحب" حيث تشارك في بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوي، معتصم النهار، سوسن بدر، نانسي صلاح، سارة بركة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات، ومن إخراج محمد هاني، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.

https://www.instagram.com/p/DMr6JNXN65T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMr6JNXN65T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMr6JNXN65T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



قد يعجبكم بعد غياب 4 سنوات.. جميلة عوض تعود للسينما بـ3 أفلام

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»