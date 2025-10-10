عقود الصويا تغلق على انخفاض رغم آمال بعودة الطلب الصيني

تراجعت عقود فول الصويا الأمريكية الآجلة خلال تداولات اليوم الجمعة، وذلك في ظل موازنة المتعاملين بين الآمال بعودة الصين لشراء المحصول الأمريكي والتوقعات بوفرة الإمدادات العالمية.



حصاد وفير في الولايات المتحدة وزراعة متسارعة في البرازيل



تأتي هذه التحركات بينما تقطع الولايات المتحدة شوطًا كبيرًا في موسم حصاد فول الصويا، في حين تواصل البرازيل، أكبر منتج عالمي، زراعة محاصيلها الجديدة بوتيرة سريعة مع تصدير كميات ضخمة من محصول الموسم الماضي.



لكن المقاطعة الصينية لفول الصويا الأمريكي ما زالت تضغط على الأسعار في بورصة شيكاغو. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح الأسبوع الماضي بأنه سيناقش الملف مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال لقاء مرتقب في وقت لاحق من الشهر الجاري، ما أشعل آمال الأسواق بانتعاش محتمل للتجارة الزراعية بين البلدين.



وقال شون هيكي، المحلل في مؤسسة Bendigo Bank Agribusiness الأسترالية: "لا يزال هناك مجال كبير للهبوط إذا لم تسر تلك المحادثات بشكل إيجابي."



وأضاف أن المزارعين الأمريكيين لا يبيعون حاليًا لأنهم غير راضين عن الأسعار الحالية، لكنه أشار إلى أنهم سيضطرون للبيع عاجلًا أم آجلًا، متوقعًا أن تهبط الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و10% في حال فشل التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.



قيود صينية جديدة ومخاوف من تباطؤ المفاوضات



وأثارت التوسعات الصينية في قيود تصدير معادن الأرض النادرة يوم الخميس شكوكًا إضافية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يشمل مشتريات فول الصويا الأمريكي، مما زاد من حذر المتعاملين في الأسواق الزراعية.



كما أن إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية أدى إلى تراجع وتيرة التداول، إذ تسبب غياب البيانات الرسمية حول الإنتاج الزراعي، والصادرات، ومراكز المستثمرين في إحجام المتعاملين عن اتخاذ مراكز مالية جديدة.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 1.1% عند 4.13 دولار للبوشل.



الصويا



وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 1.5% إلى 10.06 دولار للبوشل.



القمح



وهبطت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 1.5% إلى 4.98 دولار للبوشل.