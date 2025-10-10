بالتزامن مع عرض فيها إيه يعني .. هذا رأي طارق الشناوي في ماجد الكدواني وغادة عادل!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي علي، خلال برنامجها "أسرار النجوم" المذاع عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم"؛ تحدث الناقد الفني طارق الشناوي عن فيلم "فيها إيه يعني" والذي انطلق عرضه بدور السينما مؤخرًا، كاشفًا عن رأيه بنجوم العمل على رأسهم الفنان ماجد الكدواني، غادة عادل، مصطفى غريب، وأسماء جلال.
كما أثنى على دور غادة عادل في الفيلم متابعًا حديثه : "غادة عادل عندما تجد الدور والمخرج تحلق عاليًا، والمخرج عمر رشدي حامد ذكرني بالمخرج الكبير محمد خان مع غادة في فيلم في "شقة مصر الجديدة" لأنه أكتر واحد كان عارف إزاي يعلي غادة".
واستكمل حديثه : "مهما كان المخرج عبقري وحساس وفاهم، الممثل إن لم يكن بداخله شحنة، فعمرها ما هتطلع، وغادة بداخلها شحنة إبداعية قوية جدًا ولكن عندما تجد الدور والمخرج بيعلى أدائها جدًا".
قد تحبين قراءة.. هذا السر يجمع بين ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز.. فما هو؟
وتابع: "وبرافو على أسماء جلال لأنها لم تتوقف عند أي شيء، فهي من الناحية المنطقية ما تخلفش "ريتال عبد العزيز - وهي البنت التي جسدت دور ابنتها بالفيلم"- ولكن هي كان كل همها العمل الفني والشخصية الدرامية، والفيلم جد جدًا على الرغم من تصنيفه من قبل البعض بأنه إجتماعي لايت ولكن هو بناؤه جد، والضحك أتى من أداء النجوم لأدوارهم بشكل جدي، كل تفصيله بالفيلم لها معنى".
وواصل حديثه : " وحلو إننا بنطمئن على السينما المصرية من خلال شباب لأول مرة بنشوفهم زي مؤلف الفيلم والمخرج، والبنت ريتال عبد العزيز هايلة والتوظيف جيد لها والعلاقة بين الحفيدة والجد "ماجد الكدواني" علاقة منسوجة بإبداع".
ويشارك في بطولة الفيلم كل من ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، ميمي جمال، مصطفى غريب، ريتال عبد العزيز، عبد الرحمن محمد، أيمن وتار، سليمان عيد، كريم مدحت، ويظهر النجم أحمد سعد كضيف شرف. ومن تأليف وليد المغازي وإخراج عمر رشدي حامد.
قد يعجبكم سنة أولى بطولة في رمضان 2026.. أبرزهم ماجد الكدواني
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
ماذا قال طارق الشناوي عن ماجد الكدواني؟أشاد الناقد الفني طارق الشناوي بالنجم ماجد الكدواني وتحديدًا دوره في أحدث أفلامه "فيها إيه يعني" قائلًا : "ماجد الكدواني هو أهم ممثل مصري في الألفية الثالثة، وأقولها بكل اطمئنان وثقة وبدون خوف ولم أظلم أحد".
كما أثنى على دور غادة عادل في الفيلم متابعًا حديثه : "غادة عادل عندما تجد الدور والمخرج تحلق عاليًا، والمخرج عمر رشدي حامد ذكرني بالمخرج الكبير محمد خان مع غادة في فيلم في "شقة مصر الجديدة" لأنه أكتر واحد كان عارف إزاي يعلي غادة".
واستكمل حديثه : "مهما كان المخرج عبقري وحساس وفاهم، الممثل إن لم يكن بداخله شحنة، فعمرها ما هتطلع، وغادة بداخلها شحنة إبداعية قوية جدًا ولكن عندما تجد الدور والمخرج بيعلى أدائها جدًا".
View this post on Instagram
A post shared by NogoumFM (@nogoumfm)
قد تحبين قراءة.. هذا السر يجمع بين ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز.. فما هو؟
رأي طارق الشناوي في مصطفى غريب وأسماء جلالكما أكمل طارق الشناوي متحدثًا عن مصطفى غريب وأسماء جلال قائلًا : "مصطفى غريب عجبني في مشاهده وحالة البهجة الذي ينشرها، فإطلالته دائمًا مبهجة وتم توظيفه بشكل جديد ونقلة مختلفة لأنه طالع أب لبنت عندها 11 سنة والعلاقة بينه وبين ماجد الكدواني في الفيلم علاقة جميلة جدًا حيث ظهر الأثنين خائفين من أسماء جلال بالعمل وأدوا هذا بخفة ظل عالية جدًا".
وتابع: "وبرافو على أسماء جلال لأنها لم تتوقف عند أي شيء، فهي من الناحية المنطقية ما تخلفش "ريتال عبد العزيز - وهي البنت التي جسدت دور ابنتها بالفيلم"- ولكن هي كان كل همها العمل الفني والشخصية الدرامية، والفيلم جد جدًا على الرغم من تصنيفه من قبل البعض بأنه إجتماعي لايت ولكن هو بناؤه جد، والضحك أتى من أداء النجوم لأدوارهم بشكل جدي، كل تفصيله بالفيلم لها معنى".
وواصل حديثه : " وحلو إننا بنطمئن على السينما المصرية من خلال شباب لأول مرة بنشوفهم زي مؤلف الفيلم والمخرج، والبنت ريتال عبد العزيز هايلة والتوظيف جيد لها والعلاقة بين الحفيدة والجد "ماجد الكدواني" علاقة منسوجة بإبداع".
فيلم "فيها إيه يعني"تدور أحداث فيلم "فيها إيه يعني"، في إطار لايت كوميدي، رومانسي حول "صلاح" الذي يلتقي بحبيبته القديمة ليلى وتلعب دورها غادة عادل بعد فراق 30 عاماً، وعلى الرغم من الضغوط التي يواجهها بعد ظهورها المفاجئ، يقرر أن يعوض ما فاتهما، فيمضي لحظات معها يستعيدان فيها الذكريات، ويُقرر "صلاح" العودة إلى المنزل القديم، في محاولة للتقرب من الحبيبة السابقة، والبحث عن إمكانية لتتويج تلك العلاقة بالزواج.
ويشارك في بطولة الفيلم كل من ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، ميمي جمال، مصطفى غريب، ريتال عبد العزيز، عبد الرحمن محمد، أيمن وتار، سليمان عيد، كريم مدحت، ويظهر النجم أحمد سعد كضيف شرف. ومن تأليف وليد المغازي وإخراج عمر رشدي حامد.
https://www.instagram.com/p/DOL1LRGisSU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DOL1LRGisSU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DOL1LRGisSU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
قد يعجبكم سنة أولى بطولة في رمضان 2026.. أبرزهم ماجد الكدواني
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».