بالتزامن مع عرض فيها إيه يعني .. هذا رأي طارق الشناوي في ماجد الكدواني وغادة عادل!

ماذا قال طارق الشناوي عن ماجد الكدواني؟

View this post on Instagram A post shared by NogoumFM (@nogoumfm)

رأي طارق الشناوي في مصطفى غريب وأسماء جلال

فيلم "فيها إيه يعني"

https://www.instagram.com/p/DOL1LRGisSU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOL1LRGisSU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOL1LRGisSU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي علي، خلال برنامجها "أسرار النجوم" المذاع عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم"؛ تحدث الناقد الفنيعن فيلم "فيها إيه يعني" والذي انطلق عرضه بدور السينما مؤخرًا، كاشفًا عن رأيه بنجوم العمل على رأسهم الفنانأشاد الناقد الفنيبالنجموتحديدًا دوره في أحدث أفلامه "فيها إيه يعني" قائلًا : "ماجد الكدواني هو أهم ممثل مصري في الألفية الثالثة، وأقولها بكل اطمئنان وثقة وبدون خوف ولم أظلم أحد".كما أثنى على دورفي الفيلم متابعًا حديثه : "غادة عادل عندما تجد الدور والمخرج تحلق عاليًا، والمخرج عمر رشدي حامد ذكرني بالمخرج الكبير محمد خان مع غادة في فيلم في "شقة مصر الجديدة" لأنه أكتر واحد كان عارف إزاي يعلي غادة".واستكمل حديثه : "مهما كان المخرج عبقري وحساس وفاهم، الممثل إن لم يكن بداخله شحنة، فعمرها ما هتطلع، وغادة بداخلها شحنة إبداعية قوية جدًا ولكن عندما تجد الدور والمخرج بيعلى أدائها جدًا".قد تحبين قراءة.. هذا السر يجمع بين ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز.. فما هو؟كما أكملمتحدثًا عنقائلًا : "مصطفى غريب عجبني في مشاهده وحالة البهجة الذي ينشرها، فإطلالته دائمًا مبهجة وتم توظيفه بشكل جديد ونقلة مختلفة لأنه طالع أب لبنت عندها 11 سنة والعلاقة بينه وبين ماجد الكدواني في الفيلم علاقة جميلة جدًا حيث ظهر الأثنين خائفين من أسماء جلال بالعمل وأدوا هذا بخفة ظل عالية جدًا".وتابع: "وبرافو على أسماء جلال لأنها لم تتوقف عند أي شيء، فهي من الناحية المنطقية ما تخلفش "ريتال عبد العزيز - وهي البنت التي جسدت دور ابنتها بالفيلم"- ولكن هي كان كل همها العمل الفني والشخصية الدرامية، والفيلم جد جدًا على الرغم من تصنيفه من قبل البعض بأنه إجتماعي لايت ولكن هو بناؤه جد، والضحك أتى من أداء النجوم لأدوارهم بشكل جدي، كل تفصيله بالفيلم لها معنى".وواصل حديثه : " وحلو إننا بنطمئن على السينما المصرية من خلال شباب لأول مرة بنشوفهم زي مؤلف الفيلم والمخرج، والبنت ريتال عبد العزيز هايلة والتوظيف جيد لها والعلاقة بين الحفيدة والجد "ماجد الكدواني" علاقة منسوجة بإبداع".تدور أحداث فيلم "فيها إيه يعني"، في إطار لايت كوميدي، رومانسي حول "صلاح" الذي يلتقي بحبيبته القديمة ليلى وتلعب دورها غادة عادل بعد فراق 30 عاماً، وعلى الرغم من الضغوط التي يواجهها بعد ظهورها المفاجئ، يقرر أن يعوض ما فاتهما، فيمضي لحظات معها يستعيدان فيها الذكريات، ويُقرر "صلاح" العودة إلى المنزل القديم، في محاولة للتقرب من الحبيبة السابقة، والبحث عن إمكانية لتتويج تلك العلاقة بالزواج.ويشارك في بطولة الفيلم كل من، غادة عادل، أسماء جلال، ميمي جمال، مصطفى غريب، ريتال عبد العزيز، عبد الرحمن محمد، أيمن وتار، سليمان عيد، كريم مدحت، ويظهر النجم أحمد سعد كضيف شرف. ومن تأليف وليد المغازي وإخراج عمر رشدي حامد.قد يعجبكم سنة أولى بطولة في رمضان 2026.. أبرزهم ماجد الكدوانيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».