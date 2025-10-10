أميرة أديب ترد على الهجوم بسبب أغانيها: فكرت أسيب الفن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 11:07 مساءً - ردت الفنانة الشابة أميرة أديب على الانتقادات والهجوم التي تعرضت له بسبب أغانيها، وذلك خلال حلولها ضيفة ببرنامج "Billboard Arabia "؛ مشيرة أنها شعرت باكتئاب في بداية مشوارها الفني، الأمر الذي أودى بها إلى التفكير في الاعتزال. أميرة أديب : فكرت أسيب الفن تحدثت الفنانة الشابة أميرة أديب عن الانتقادات التي طالتها في بداية مشوارها الفني بسب الأغاني التي قدمتها، وكيف أصبحت تمرّ عليها اليوم بهدوء وثقة حيث قالت : " أنا اكتشفت أن الواحد مش هيعرف يرضي أي بني آدم، في الأول مش هنكر كنت بمر بفترة صعبة جدًا، لدرجة أني كنت بفكر أسيب الفن وأسيب الشغلانة دي".

وأكملت مازحة: "وأردت أتستت وأقعد في البيت، وكنت مكتئبة جدًا وحاسة إن العالم كله ضدي والناس بتكرهني، ولا أعرف سبب كل ذلك، أنا كل ما أريده هو أني أغني وأرقص وأمثل، وكنت أتعجب لماذا تفعلون كل هذا".

وتابعت: "وبعدين شعرت أن هذا الكلام غير مثمر، أنا معنديش مانع أن أي حد ينتقد أي شئ أنا بعمله، وممكن أي حد يعلق على أي أغنية أنا بقدمها بأي شكل كان، حتى لو قالوا أن الأغنية دي مقرفة أو الأغنية وحشة أو صوتك أو الكلام غير مفهموم فاشتغلي عليه، وأنا بالفعل سمعت هذا الكلام وحاولت تفاديه في الأغاني التي قدمتها حديثًا عن ما قدمته سابقًا".

وواصلت أميرة أديب : "بس الناس كانت بتقولي أنتي قبيحة ووحشة، وموتي، كان بيتقال حاجات مبالغ فيها جدًا، والذي كان يضايقني وجود أشخاص بتفكر وتنتقد بهذه الطريقة".

أحدث أغاني أميرة أديب جدير بالذكر أن أحدث أعمال أميرة أديب الغنائية، هي أغنية بعنوان "أحمد"، التي طرحتها في 19 سبتمبر 2025. تعد هذه الأغنية الثانية من ألبومها القصير الجديد، بعد نجاح أغنيتها الأولى "تصبيرة" التي أصدرتها في أغسطس 2025 بالتعاون مع Warner Music MENA.

تتميز أغنية "أحمد" بجو موسيقي يجمع بين طاقة الألفينات واللمسات العصرية، وتروي قصة شخصية عميقة تعكس مرحلة صعبة مرت بها أميرة، حيث كانت على وشك الاستسلام، لكنها اختارت التعبير عن مشاعرها من خلال الموسيقى، مما ساعدها على التعافي وتقبل الذات. أميرة أديب تتألق في دراما رمضان 2025 في سياق آخر تألقت أميرة أديب خلال دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "عايشة الدور"؛ والذي عُرض في النصف الثاني من شهر رمضان حصرياً على قناة ON، والعمل من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي، ودارت أحداثه حول عائشة التي تتفرغ لتربية أولادها بعد انفصالها عن زوجها، ولكنها تبدأ في الشعور برتابة الحياة، لتجد فرصة قدرية للعودة إلى الجامعة واستعادة حياتها والشعور بالحب من جديد.

شارك في بطولة العمل إلى جانب دنيا سمير غانم كلُ من: محمد ثروت، محمد كيلاني، أميرة أديب، سما إبراهيم، فدوى عابد، ماجد القلعي وعدد آخر من الفنانين.

