هبوط الإيثريوم بأكثر من 7% ليتكبد خسائر هذا الأسبوع

ارتفع الدولار الكندي خلال تداولات اليوم الجمعة مقابل أغلب العملات الرئيسية عقب صدور بيانات التوظيف القوية.



وكشفت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل في كندا أن الاقتصاد أضاف 60.4 ألف وظيفة خلال سبتمبر أيلول بينما توقع المحللون إضافة 2.8 ألف وظيفة فقط.



وكشفت البيانات أيضاً أن معدل البطالة في سوق العمل الكندي استقر عند 7.1% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاع البطالة إلى 7.2%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7143.



الدولار الأسترالي



انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 0.6489.



الدولار الأمريكي



انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 98.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.



هذا، ويتواصل إغلاق الحكومة الأمريكية لليوم العاشر على التوالي بعد أن فشل مجلس الشيوخ للمرة السابعة في تمرير مشاريع قوانين تمويل مؤقتة تُنهي الإغلاق.



من جانبه، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي "كريستوفر والر"، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة توخي الحذر في ظل تباين المؤشرات الاقتصادية.



وكشفت بيانات صادرة عن مسح جامعة "ميشيغان" أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع إلى 55 نقطة في أكتوبر تشرين الأول من 55.1 نقطة في سبتمبر أيلول.

وأظهرت نتائج المسح أن معدل التضخم المتوقع للعام المقبل تراجع إلى 4.6% من 4.7%، بينما استقر التضخم المتوقع في المدى الطويل عند 3.7%.



وعاد القلق إلى أوساط الأسواق بشأن الحرب التجارية مرة أخرى بعد أن هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" برفع الرسوم الجمركية على الصين بشكل حاد بسبب تقييدها صادرات المعادن الأرضية النادرة.