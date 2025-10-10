رسالة خفيّة من فيكتوريا بيكهام لبروكلين وسط أجواء عائليّة متوتّرة

على الرّغم من التّقارير المستمرّة حول وجود توتّر عائليّ، لم تتردّد فيكتوريا بيكهام في التّعبير عن محبّتها لابنها الأكبر بروكلين خلال خطاب مؤثّر ألقته في العرض العالميّ الأوّل لوثائقيها الجديد على نتفليكس الّذي أقيم في قاعة Curzon Mayfair في لندن.

المصمّمة العالميّة وعضو فريق Spice Girls السّابقة (واحد وخمسون عامًا)، قالت في كلمتها: “أولادي: بروكلين، روميو، كروز، هاربر — وديفيد… يا إلهي، ليس طفلًا! كنتُ أؤدّي بشكل رائع من دون بطاقات أيضًا!”، في إشارة مازحة إلى زوجها.

وأضافت: “لقد استغرق منّي هذا العمل وقتًا طويلًا لأفخر حقًّا بما أنجزته، وأدرك أخيرًا أنّني كافية.”

وحرصت فيكتوريا على شكر زوجها ديفيد بيكهام، قائلة: “أشكره لأنّه أقنعني ثمّ أجبرني، ولم يمنحني خيارًا آخر”، ووصفت تجربتها مع الوثائقيّ بأنّها “تجربة عاطفيّة للغاية، أشبه بعام كامل من العلاج المكثّف.”

حضر العرض ثلاثة من أبنائها الأربعة: روميو (ثلاثة وعشرون عامًا)، كروز (عشرون عامًا)، وهاربر (أربعة عشر عامًا)، بينما غاب بروكلين (ستّة وعشرين عامًا) وزوجته نيكولا بيلتز، اللذان تكرّرت أنباء ابتعادهما عن التّجمّعات العائليّة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك عيد ميلاد ديفيد الخمسون في مايو الماضي، رغم حصولهما على دعوة.

ونقل مصدر لمجلّة People حينها أنّ “هناك توتّرًا بين بروكلين ونيكولا والعائلة، لكنّ العلاقة ليست بعيدة عن الإصلاح. العائلة تحبّه دائمًا، لكنّهم يشعرون بالألم وخيبة الأمل لأنّه لم يعد يشاركهم حياتهم العائليّة.”

ورغم ذلك، عادت فيكتوريا الشّهر الماضي لتؤكّد تمسّكها بالتّرابط الأسريّ، قائلة في مقابلة مع مجلّة Elle: “هذا ما نفعله نحن عائلة بيكهام. نحبّ أن نستمتع معًا ونقضي الوقت معًا.” وأضافت: “نحن عائلة تقليديّة أكثر ممّا يعتقد النّاس.”

كما أشارت إلى ذكرياتها مع أسرتها في عروض الأزياء، إذ كان أبناؤها الأربعة وزوجها نجم كرة القدم يتواجدون دائمًا في الصّفوف الأماميّة، مؤكّدة: “هذا ما نفعله، نحن نساند بعضنا بعضًا دائمًا.”