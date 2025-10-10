ريهام حجاج تعود في رمضان ٢٠٢٦… والجمهور متشوّق

تستعدّ الممثّلة المصريّة ريهام حجاج، لخوض السّباق الرّمضانيّ ٢٠٢٦، بمسلسل بعنوان «توابع»، في تجربة دراميّة جديدة ومختلفة.

المسلسل يعدُّ خطوة جديدة في تعاون ريهام حجاج، مع المؤلّف محمّد ناير والمخرج يحيى إسماعيل، بعد النّجاح الّذي جمعهم في مسلسل «أثينا» خلال موسم رمضان ٢٠٢٥، إذ يعود الثّلاثي هذا العام بعمل يقدّم حبكة مشوّقة وأجواء دراميّة غامضة.

ومن المقرّر أن تشارك الممثّلة أسماء أبو اليزيد، في بطولة المسلسل كأولى الممثّلات المنضمّات إلى فريق العمل، على أن يُعلن لاحقًا عن باقي الأسماء المشاركة مع انطلاق التّصوير رسميًّا خلال الأسابيع المقبلة.

نذكر أنّ ريهام حجاج، حقّقت نجاحًا لافتًا في شهر رمضان الفائت في مسلسل «أثينا»، المؤلّف من خمس عشرة حلقة الّذي نال إشادة واسعة من الجمهور والنّقّاد.