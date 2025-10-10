بوتين يعلن بدء سباق تسلح نووي عالمي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن هناك بالفعل سباق تسلح نووي عالمي.

عندما سئل عما إذا كانت روسيا ستكون مستعدة لاختبار سلاح نووي إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك، قال بوتين إن بعض الدول تدرس إجراء اختبارات لهذه الأسلحة، وإن موسكو ستكون مستعدة لإجراء اختبار أيضا إذا ما فعلت دول أخرى ذلك.

وأكد أن روسيا تصنع أسلحة استراتيجية جديدة مضيفا أن الأمر لن يكون كبيرا بالنسبة لموسكو إذا رفضت الولايات المتحدة تمديد القيود المفروضة على أعداد الرؤوس الحربية بموجب معاهدة للحد من الأسلحة النووية تنتهي العام المقبل.

وأضاف أنه، وبرغم ذلك، سيكون من المؤسف انتهاء قيود التسلح بين البلدين اللذين يمتلكان أكبر ترسانتين نوويتين في العالم بفارق كبير عن غيرهما.

وأكد بوتين، في حديث للصحفيين على هامش قمة في طاجيكستان، أن سباق التسلح قائم بالفعل.

وقالت روسيا إنها مستعدة لتمديد قيود الرؤوس الحربية المنصوص عليها في معاهدة (نيو ستارت)، التي ينتهي أجلها في فبراير المقبل، على أساس طوعي إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لفعل الشيء نفسه. ولم توافق واشنطن رسميا بعد على هذا المقترح.

وقال بوتين "هل ستكون هذه الأشهر القليلة كافية لاتخاذ قرار بشأن التمديد؟ أعتقد أنها ستكون كافية إذا توفرت النوايا الطيبة لتمديد هذه الاتفاقات. وإذا قرر الأميركيون أنهم لا يحتاجون إليها، فالأمر ليس كبيرا بالنسبة لنا".

وأضاف أن روسيا تواصل صنع واختبار أسلحة نووية من الجيل الجديد.

وتابع "نحن مستعدون للتفاوض إذا كان ذلك مقبولا ومفيدا للأميركيين".

وللمرة الثانية خلال أسبوع، أشار بوتين إلى احتمال أن تجري دول أخرى، لم يُسمها، اختبارا نوويا، وهو أمر لم تقدم عليه في هذا القرن سوى كوريا الشمالية. وقال إن روسيا ستجري اختبارا أيضا إذا حدث ذلك.

يقول خبراء أمنيون إن اختبارا تجريه دولة واحدة سيحدث أثرا تتابعيا يدفع قوى نووية أخرى إلى الخطوة نفسها، مما يفاقم التوتر الجيوسياسي المحتدم أصلا.

وقال بوتين "هناك دائما إغراء لاختبار فعالية الوقود نفسه الذي وُضع في الصواريخ لسنوات طويلة جدا. يجري محاكاة كل ذلك على الحواسيب، ويعتقد الخبراء أن هذا كاف، لكن بعض هؤلاء الخبراء أنفسهم يرون أن الاختبارات المتكررة ضرورية".

وأضاف "لذلك، فإن بعض الدول تفكر في الأمر؛ بل إنها على حد علمي تستعد له. ولهذا، قلت إنها إن فعلت ذلك فسنفعل الشيء نفسه".

وقال إن ذلك سيكون جيدا من منظور أمني، لكنه سيكون سيئا فيما يتعلق بكبح سباق التسلح.

وتابع "لكن في السياق نفسه، فإن تمديد معاهدة نيو ستارت لسنة واحدة على الأقل فكرة جيدة".