الدولار الكندي يرتفع عقب صدور بيانات التوظيف القوية

منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، راود العلماء حلم وضع ألواح شمسية في الفضاء الخارجي، وقد تبيّن منذ سبعينياته أن توليد الطاقة الشمسية من الفضاء أمر قابل للتحقيق من الناحية التقنية. لكن السباق الحقيقي نحو الطاقة الشمسية الفضائية لم يبدأ إلا مؤخرًا، مدفوعًا بالحاجة المتزايدة عالميًا إلى إنتاج مزيد من الكهرباء لتلبية الطلب المتسارع على الطاقة. ومع توسّع الاعتماد على الكهرباء في شتى القطاعات، وانتشار الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، واقتراب المواعيد النهائية لخفض الانبعاثات الكربونية، باتت الحلول المبتكرة للطاقة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وهكذا، يبدو أن الطاقة الشمسية الفضائية تستعد أخيرًا لوقتها تحت الشمس.



تكنولوجيا ناشئة... وطموح لا حدود له



تعتمد هذه التكنولوجيا الجديدة على أقمار صناعية ضخمة تجمع أشعة الشمس عالية الكثافة في الفضاء، ثم تنقلها إلى الأرض عبر موجات ميكروية أو أشعة ليزر. وتستقبلها محطات أرضية خاصة تعمل على تحويل تلك الطاقة إلى كهرباء تُغذّى بها الشبكات الوطنية.

تتميّز هذه الطاقة بقدرتها على الوصول إلى المناطق ذات الطلب الأعلى بمرونة كبيرة، إذ يمكن للأقمار الصناعية أن توجّه الطاقة مباشرة إلى أي مكان على الكوكب تقريبًا بفضل مجال تغطيتها الواسع.



طاقة نظيفة على مدار الساعة



تكمن الميزة الكبرى للطاقة الشمسية الفضائية في أن ألواحها تقع خارج الغلاف الجوي والسحب، فلا تتأثر بدوران الأرض أو تقلبات الطقس. ونتيجة لذلك، فإنها تحصل على ضوء شمسي صافٍ ومستمر على مدار 24 ساعة يوميًا، 7 أيام في الأسبوع — ما يجعلها قادرة على إنتاج كميات هائلة من الطاقة النظيفة قد تغيّر قواعد اللعبة في قطاع الطاقة العالمي.



أوروبا المستفيد الأكبر المحتمل



وفقًا لحسابات باحثين من جامعة كينغز كوليدج لندن، يمكن للطاقة الشمسية الفضائية أن تقلّل اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة المتجددة الأرضية بنسبة تصل إلى 80%، وتخفض الحاجة إلى تخزين الطاقة في البطاريات بأكثر من الثلثين.



أما من الناحية الاقتصادية، فقدّرت الدراسة أن هذا النظام سيخفض تكلفة منظومة الطاقة الأوروبية بنسبة تصل إلى 15%، بما يعادل توفير نحو 35.9 مليار يورو (41.7 مليار دولار أمريكي) سنويًا من تكاليف التوليد والتخزين والبنية التحتية للشبكات الكهربائية.



كثافة طاقة أعلى... واستخدام أقل للموارد النادرة



بفضل كثافة الطاقة العالية التي توفّرها الأنظمة الفضائية، تحتاج هذه المشاريع إلى موارد أقل بكثير مقارنة بمشروعات الطاقة الشمسية التقليدية.



وجاء في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذه الأنظمة تتطلب كميات أقل بمعدلات ضخمة من المعادن النادرة لتوفير نفس كمية الطاقة المستمرة التي تنتجها حلول أرضية تعتمد على التخزين واسع النطاق. ويضيف التقرير أن هذا النظام يوفر مسارًا أكثر استدامة، إذ يخفف الضغط على الموارد الطبيعية التي حذّرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) من كونها تحديًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة.



إنقاذ الأرض من أزمة المساحات



من بين مزايا هذا النظام أيضًا أنه يتطلب مساحات أرضية أقل بكثير من مزارع الطاقة الشمسية التقليدية.



فإلى جانب نقل الألواح الشمسية إلى الفضاء، ستكون المستقبلات الأرضية صغيرة نسبيًا وشفافة إلى حد كبير، مما يجعلها ملائمة للاستخدام المشترك في المناطق السكنية أو الزراعية أو الصناعية، وبالتالي يساعد على مواجهة مشكلة ندرة الأراضي التي تواجهها مشروعات الطاقة المتجددة على نطاق واسع.



سباق عالمي نحو الشمس الفضائية



مع تزايد الوعي بالمزايا الكبيرة لهذه التقنية، تسارعت الاستثمارات في مجال تطوير الطاقة الشمسية الفضائية.



ففي كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين واليابان وأوروبا، تعمل المختبرات والمؤسسات البحثية على تسريع برامجها لتطوير هذه التكنولوجيا. كما بدأ القطاع الخاص في اللحاق بالركب، حيث أطلق رجل الأعمال بايجو بات (Baiju Bhatt)، أحد مؤسسي منصة روبن هود (Robinhood)، شركة ناشئة تحمل اسم "إيثر فلكس" (Aetherflux) العام الماضي لتطوير هذا النوع من الطاقة.



التمويل هو العقبة الأكبر



رغم هذا الزخم، لا تزال الطاقة الشمسية الفضائية تواجه عقبات رئيسية قبل الوصول إلى مرحلة الاستخدام التجاري الواسع.



ويُعد نظام تمويل المشاريع الخاصة أكبر هذه التحديات، إذ إن الاستثمارات الخاصة تتركز عادة في الشركات الناشئة قصيرة الأجل، بينما تتطلب مشروعات البنية التحتية الفضائية استثمارات طويلة المدى.



فبرغم أن هذه التقنية قد توفر أموالًا طائلة على المدى الطويل، إلا أنها لا تعد المستثمرين بعوائد سريعة أو مضمونة.



الرهان على العقود الحكومية والدعم العسكري



لهذا السبب، تركّز الشركات الناشئة في هذا المجال على جذب العقود الحكومية، باعتبارها السبيل الواقعي لإطلاق مشاريع الطاقة الشمسية الفضائية من الأرض إلى المدار.



وفي هذا السياق، قال كريستيان غارسيا، الشريك الإداري في صندوق Breakthrough Energy Ventures – أحد المموّلين الرئيسيين لشركة Aetherflux – في تصريح لشبكة CNBC: “نعتقد أن العميل العسكري يتمتع بحجم كبير وبمتطلبات معقدة بما فيه الكفاية، لدرجة أنه إذا استطعنا خدمته بنجاح، فسنتمكن من بناء منظومة فضائية متكاملة على نطاق واسع، وعند تلك النقطة سنكون قد خفّضنا تكلفة التكنولوجيا بما يسمح لنا بالتوسع نحو عملاء آخرين.”