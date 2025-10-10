عيد ميلاد مختلف لمي عمر… و”شمشون ودليلة” الحدث الأبرز

في يومٍ يحمل لها فرحتَين، احتفلت الممثّلة مي عمر بعيد ميلادها على طريقتها الخاصّة، بعد أن أعلنت شركة السّبكي للإنتاج الفنّيّ والتّوزيع عن تعاقدها رسميًّا على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان “شمشون ودليلة”، من إنتاج أحمد وكريم السّبكي.

يشكّل الفيلم أوّل لقاء فنّيّ يجمع مي عمر بزميلها الممثّل أحمد العوضي، في ثنائيّة وُصفت بـ”المنتظَرة والمفاجِئة”، نظرًا لما يتمتّع به النّجمان من جماهيريّة واسعة وكاريزما قويّة في الأعمال الدّراميّة والسّينمائيّة، إذ تمثّل مي شخصيّة دليلة، فيما يلعب العوضي دور شمشون، في عملٍ يجمع بين الأكشن والإثارة والكوميديا ضمن قالب سينمائيّ ضخم الإنتاج.

وقد رُصدت ميزانيّة كبيرة للفيلم لضمان تقديمه بأعلى مستوى من الجودة والإبهار البصريّ، على أن تُصوَّر أجزاء من مشاهده في إحدى الدّول الأوروبيّة، مع استمرار التّحضيرات لاختيار باقي فريق العمل قبل الإعلان عن التّفاصيل النّهائيّة قريبًا.

وبين فرحة التّعاقد الجديد واحتفالات جمهورها بعيد ميلادها، عاشت مي عمر يومًا استثنائيًّا مفعمًا بالمفاجآت والتّهاني، فيما ينتظر جمهورها لقاءها الأوّل مع أحمد العوضي بشغف، مؤكّدين أنّ “شمشون ودليلة” سيكون من أبرز مشاريع العام المقبل.

اللافت أنّ عنوان الفيلم “شمشون ودليلة” يذكّر الجمهور مباشرةً بالفيلم العالميّ الشّهير الّذي يحمل الاسم نفسه، والّذي قدّم قبل عقود قصّة أسطوريّة عن الحبّ والخيانة والصّراع بين القوّة والعاطفة. فهل سيكون الفيلم الجديد مختلفًا عن أحداث الفيلم الأصليّ؟