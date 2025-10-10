في اليوم العالمي للصحة النفسية: خمسة أفلام عالمية تروي رحلة الإنسان من الألم إلى الشفاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 11:12 صباحاً - في العاشر من أكتوبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة النفسية، وهي مناسبة عالمية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الرعاية النفسية، وكسر وصمة العار المرتبطة بالاضطرابات العقلية، وتشجيع الأفراد على طلب الدعم دون خوف. وفي العام 2025، يركز الاحتفال على تعزيز الصحة النفسية في بيئات العمل، مؤكدًا أن بيئة داعمة يمكن أن تغير حياة الأفراد، ولا شك أن الأفلام، كوسيلة فنية مؤثرة، تحمل القدرة على سرد قصص إنسانية تلقي الضوء على التحديات النفسية، وتزرع الأمل في القلوب، وتدعو إلى التعاطف.

في هذا التقرير، نأخذكم في رحلة عبر خمسة أفلام عالمية، كل منها يروي قصة ملهمة عن الصمود والتعافي، أو تحذير من الاستهانة بأعراض المرض النفسي، وكلها تتماشى مع رسالة اليوم العالمي للصحة النفسية، وتذكّرنا بأن العقل الإنساني، رغم هشاشته، يملك قوة هائلة للتغلب على التحديات إذا توفر الحب والاهتمام والرغبة في النجاة.

1. عقلٌ رائع (A Beautiful Mind, 2001): عبقرية تصارع الفصام وتنتصر بالحب

في عالم الرياضيات المليء بالأرقام والمعادلات، كان جون ناش، العالم الشاب المتألق، يبني إرثًا عبقريًا بأفكاره التي غيّرت قواعد الاقتصاد. لكن خلف هذا العقل المتوهج، كانت هناك معركة خفية تدور في أعماقه. جون، الذي يجسده راسل كرو ببراعة، بدأ يرى أشخاصًا وأحداثًا لم تكن موجودة إلا في خياله. كان يعاني من الفصام، اضطراب جعله يعيش في عالم موازٍ من الأوهام التي هددت حياته وعمله وأسرته.

في لحظات اليأس، وقفت زوجته أليسيا إلى جانبه، حاملة شعلة الأمل، رافضة الاستسلام للمرض. من خلال العلاج والدعم العاطفي، تمكن جون من مواجهة أوهامه، ليعود تدريجيًا إلى عالمه العلمي، محققًا إنجازات كبرى، بما في ذلك جائزة نوبل.

هذا الفيلم، الحائز على أربع جوائز أوسكار، يروي قصة ليست فقط عن الفصام، بل عن قوة الحب والإرادة. وفي سياق اليوم العالمي للصحة النفسية، يذكّرنا "عقل رائع" بأن الاضطرابات النفسية ليست نهاية المطاف، وأن بيئة داعمة، سواء في الأسرة أو مكان العمل، يمكن أن تكون مفتاح التعافي. ويمكن القول أن قصة جون ناش هي شهادة على أن العقل، حتى في أحلك لحظاته، يمكن أن يجد طريقه إلى النور بدعم المحيطين به.

قصة الفيلم استندت على رواية “عقل جميل” للكاتبة الأمريكية سيلفيا نصار، وسيناريو وحوار أكيفا جولدسمان، ومن إخراج رون هوارد، وبطولة راسل كرو وجينيفر كونيلي، إد هاريس.

2. بصيص الأمل (Silver Linings Playbook, 2012): الرقص كعلاج من الألم إلى المصالحة

لم يكن بات سوليتانو يتخيل أن حياته ستنهار بهذه السرعة. فبعد أزمة عاطفية وتشخيصه باضطراب ثنائي القطب، وجد نفسه خارجًا من مستشفى نفسي، يحاول إعادة بناء حياته في مدينته الصغيرة. كان بات، الذي يؤدي دوره برادلي كوبر، يحلم باستعادة زوجته السابقة، لكن القدر قاده إلى تيفاني، شابة تكافح اكتئابها الخاص بعد فقدان زوجها.

في غرفة رقص متواضعة، بدأت علاقتهما كصداقة غريبة تحولت إلى رابطة عميقة، حيث ساعد كل منهما الآخر على مواجهة جروحه النفسية. من خلال الرقص، والضحك، والدموع، اكتشف بات وتيفاني أن الحياة، رغم ألمها، تحمل دائمًا بصيص أمل.

هذا الفيلم، الذي منح جينيفر لورانس جائزة أوسكار، يقدم قصة إنسانية عن التعافي والقبول الذاتي، وفي اليوم العالمي للصحة النفسية، يبرز "بصيص الأمل" أهمية العلاقات الإنسانية في مواجهة الاضطرابات النفسية. يذكّرنا بأن بيئات العمل والمجتمع يمكن أن تكون ملاذًا إذا احتضنت الفرد بعيوبه. بات وتيفاني يعلماننا أن طلب المساعدة ليس ضعفًا، بل خطوة شجاعة نحو حياة أفضل.

3. بالعكس (Inside Out, 2015): حين يصبح الحزن مفتاح النضج العاطفي

في عقل رايلي، الفتاة المراهقة ذات الأحد عشر عامًا، كانت العواطف تعيش في تناغم: الفرح يقود القيادة، والحزن يلعب دورًا هادئًا، بينما الغضب والخوف والاشمئزاز يكملون الصورة. لكن عندما انتقلت عائلتها إلى مدينة جديدة، انقلبت حياة رايلي رأسًا على عقب.

في هذا الفيلم المتحرك الرائع من بيكسار، نشاهد العواطف وهي تتصارع داخل عقل رايلي لتساعدها على التكيف مع التغييرات. الفرح، بصوتها المرح، تحاول الحفاظ على السعادة، لكن الحزن يبدأ في أخذ مكان أكبر، مما يكشف حقيقة عميقة: الحزن ليس عدوًا، بل جزء أساسي من النمو العاطفي.

من خلال مغامرة ملونة داخل عقل رايلي، يتعلم الجميع أن قبول المشاعر المختلفة هو مفتاح التوازن النفسي.

فيلم "بالعكس"، الحائز على جائزة الأوسكار، يقدم درسًا للصغار والكبار عن أهمية فهم مشاعرنا، وفي اليوم العالمي للصحة النفسية، يذكّرنا هذا الفيلم بأن تعليم الأطفال والمراهقين المباديء الأساسية عن الصحة العاطفية يبدأ من قبول مشاعرهم، سواء في المدرسة أو مكان العمل، كما

يدعونا الفيلم إلى خلق بيئات تسمح بالتعبير عن المشاعر دون خوف، وهو ما يتماشى مع شعار اليوم العالمي لعام 2025.

4. الجوكر (Joker, 2019): عندما يولد العنف من الإهمال النفسي

كان آرثر فليك يحلم بأن يكون كوميديًا يرسم الابتسامة على وجوه الناس، لكنه عاش في مدينة قاسية لم ترَ فيه سوى مهرج فاشل. آرثر، الذي يجسده خواكين فينيكس بأداء مذهل، كان يعاني من اضطرابات نفسية ونوبات ضحك لا إرادية جعلته منبوذًا.

في شقته المهترئة، كان يكتب يومياته ويحلم بحياة أفضل، لكن إهمال المجتمع، والتنمر، وغياب الرعاية النفسية دفعاه تدريجيًا إلى هاوية اليأس. خطوة بعد خطوة، تحول آرثر إلى الجوكر، رمز الفوضى، في قصة تحذر من تداعيات تجاهل الصحة النفسية.

هذا الفيلم، الحائز على جائزة أوسكار لأفضل ممثل، يقدم صورة قاتمة لما يمكن أن يحدث عندما يُترك الفرد وحيدًا مع آلامه، وفي اليوم العالمي للصحة النفسية، يدق "الجوكر" ناقوس الخطر، مشيرًا إلى ضرورة توفير خدمات الرعاية النفسية وبيئات عمل داعمة، كما تذكّرنا قصة آرثر بأن المجتمع الذي يتجاهل الأفراد المكافحين نفسيًا يتحمل مسؤولية تداعيات ذلك الإهمال النفسي ويدفع فاتورة العنف.

5. فتاة متوقفة (Girl, Interrupted, 1999): الاعتراف بالمرض أول طريق الشفاء

في أواخر الستينيات، وجدت سوزانا كايسن نفسها داخل جدران مستشفى نفسي بعد محاولة انتحار. كانت شابة في العشرين، تشعر بالضياع في عالم لا تفهمه. شُخصت باضطراب الشخصية الحدية، وبدأت رحلتها في مستشفى كلايبورن، حيث التقت بمريضات أخريات، منهن ليزا، الفتاة الجريئة والمتمردة التي تجسدها أنجلينا جولي.

وسط الفوضى والألم، شكلت سوزانا صداقات غيرت نظرتها للحياة، واكتشفت أن التعافي يبدأ من مواجهة ذاتها. من خلال يومياتها، روت قصة ليست فقط عن المرض، بل عن الأمل والصمود.

هذا الفيلم، الذي فازت عنه أنجلينا جولي بجائزة أوسكار، يقدم نظرة عميقة إلى التحديات التي يواجهها بعض المرضى داخل مؤسسات الرعاية النفسية، وفي اليوم العالمي للصحة النفسية، يذكّرنا فيلم "فتاة متوقفة" بأهمية توفير علاج نفسي فعال وبيئات داعمة، سواء داخل المستشفيات أو في أماكن العمل، كما تدعونا قصة سوزانا للتفكير في كيفية دعم زملائنا وأصدقائنا الذين يواجهون تحديات نفسية.

رسالة أمل في اليوم العالمي للصحة النفسية

هذه الأفلام الخمسة ليست مجرد قصص سينمائية، بل هي نوافذ إلى أرواح بشرية واجهت الظلام داخل عقولها، ووجدت طريقها إلى النور، أو حذرتنا من عواقب التجاهل. من جون ناش الذي تغلب على الفصام بدعم زوجته، إلى آرثر فليك الذي فقد نفسه بسبب قسوة المجتمع، تقدم هذه الأعمال دروسًا عميقة عن الصحة النفسية.

