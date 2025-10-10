عمرو محمود ياسين يعلق بطرافة على أسماء مسلسلاته مع ياسمين عبد العزيز

أسماء المسلسلات تبدأ بحرف "و"

صداقة قوية تتجاوز حدود العمل

قصة آخر أعمالهما "وتقابل حبيب"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - علق الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين بطريقة طريفة على أسماء مسلسلاته التي تجمعه بالفنانة، بعد الإعلان عند أحدث أعمالهما الدرامية بعنوان ""، والمقرر عرضه ضمنعلى شاشة mbc مصر، حيث يواصل ياسين من خلال هذا العمل تعاونه الناجح مع ياسمين عبد العزيز فيللمرة الرابعة.وفي لفتة طريفة، نشر عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك صورة من سيناريو المسلسل الجديد، معلقاً بطريقة مرحة على تشابه أسماء أعماله مع، التي تبدأ جميعها بحرف "الواو"، إذ كتب: "يا مسهل الحال، ونحب تاني ليه، وتقابل حبيب، وننسى اللي كان. أنا والواو وعلاقة حب غير مفهومة".قد تحبين قراءة: مسلسلات رمضان 2026.. النجوم يراهنون على صُنَّاع نجاحهميُذكر أن التعاون بين ياسمين عبد العزيز وعمرو محمود ياسين بدأ عام 2020 من خلال مسلسل ""، الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ثم قدما في العام التالي مسلسل "" بمشاركة أحمد العوضي في إطار شعبي وحقق نجاحاً ضخماً، وعاد الثنائي عام 2024 بمسلسل "وتقابل حبيب" الذي جمع بين الدراما الاجتماعية والرومانسية.العلاقة بينلا تقتصر على التعاون المهني فحسب، بل تمتد إلى صداقة متينة خارج إطار العمل، وهو ما ظهر بوضوح خلال تكريمهما عن مسلسل ""، حيث أهدى ياسين جائزة التأليف التي حصل عليها إلى ياسمين من خلال منشور على فيس بوك كتب فيه: "جائزة التأليف أهديها لصديقتي وأختي الغالية، النجمة ياسمين عبد العزيز".آخر أعمالياسمين مسلسل "" وتم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، ودارت أحداثه حول، ليل الحسيني التي تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، التي تعيش حياة هادئة مع زوجها "يوسف"، ويجسده خالد سليم، وهو رجل أعمال، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث تكتشف ليل، بشكلٍ مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من امرأة أخرى تُدعى "رقية العسكري"، وتجسد شخصيتها نيكول سابا.اقرئي أيضاً: من بينهم ياسمين عبد العزيز وهاني سلامة.. فنانون يعودون للسينما بعد غيابتدخل بعدها "ليل" في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي؛ فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، في محاولة لاستعادة كرامتها رغم وجود مبررات بأن هذا الزواج الثاني كان من أجل حل أزمة مالية واجهتها شركة العائلة، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة مع فارس ويلعب دوره كريم فهمي، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجياً.

