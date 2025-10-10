انت الان تتابع خبر السوداني: سنحافظ على سيادة القانون وحصر السلاح.. موعدنا 11 / 11 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني، خلال حفل الإطلاق في كربلاء، إن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع استراتيجية في البنى التحتية والخدمات بجميع المحافظات، في إطار خطة تنموية شاملة.وأضاف أن الائتلاف لا يميز بين مكونات الشعب العراقي، بل يسعى لبناء دولة عادلة وقوية قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن الانطلاق من كربلاء يحمل دلالة رمزية لما تمثله المحافظة من تقدم في مجالي الإعمار والاستثمار.

وشدد السوداني خلال كلمته: "لن نسمح بعودة الفاسدين والفاشلين"، مختتماً حديثه بالقول: "موعدنا يوم 11/11"، في إشارة إلى موعد الانتخابات البرلمانية.

