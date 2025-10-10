مؤسس تيليجرام بافل دوروف: “لم يتبقَّ لنا سوى وقت محدود لإنقاذ الإنترنت الحر”

تام شمس - الجمعة 10 أكتوبر 2025 05:43 مساءً - حذّر مؤسس تطبيق المراسلة تيليجرام (Telegram) ومديره التنفيذي بافل دوروف من أن العالم يتجه بسرعة نحو “عصر مظلم ديستوبي”، حيث تقوم الحكومات حول العالم بالتراجع عن قوانين حماية الخصوصية.

وقال دوروف في منشور على منصة X يوم الخميس:

“أكملت اليوم عامي الـ41، لكن لا أشعر برغبة في الاحتفال. جيلنا يوشك على نفاد الوقت لإنقاذ الإنترنت الحر الذي بناه لنا آباؤنا.”

وأضاف:

“الدول التي كانت تُعتبر حرة بدأت في فرض إجراءات ديستوبية.”

وأشار إلى عدد من السياسات المثيرة للجدل، من بينها مشروع قانون "مراقبة الدردشة" (Chat Control) في الاتحاد الأوروبي، وأنظمة الهوية الرقمية في المملكة المتحدة، وقوانين التحقق من العمر عبر الإنترنت في أستراليا التي تُفرض للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال دوروف:

“ما كان في الماضي وعداً بالتبادل الحر للمعلومات أصبح الآن أداة سيطرة مطلقة.”

وأضاف:

“ألمانيا تلاحق قضائياً كل من يجرؤ على انتقاد المسؤولين عبر الإنترنت. المملكة المتحدة تسجن الآلاف بسبب تغريداتهم. وفرنسا تفتح تحقيقات جنائية ضد قادة التكنولوجيا الذين يدافعون عن الحرية والخصوصية.”

واختتم قائلاً:

“عالم مظلم وديستوبي يقترب بسرعة بينما نحن نيام. جيلنا مهدد بأن يُذكر في التاريخ كآخر جيل تمتع بالحرية وسمح بانتزاعها منه.”

تُعد حماية الخصوصية من المبادئ الجوهرية في البيتكوين وصناعة العملات المشفرة عموماً. فقد تم تصميم البيتكوين للعمل بهوية مستعارة (Pseudonymous) باستخدام عناوين بدلاً من الأسماء، وتمكين التحويلات المباشرة من شخص إلى آخر دون الحاجة إلى البنوك أو الوسطاء.

ألمانيا قد تكون أوقفت مشروع قانون “مراقبة الدردشة” الأوروبي

كان من المقرر أن يصوّت مشرّعو الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل على مشروع قانون Chat Control، الذي يرى المنتقدون أنه ينتهك خصوصية الأفراد ويقوّض التشفير الآمن للرسائل، إذ يطالب خدمات مثل تيليجرام وواتساب وسيغنال بالسماح للجهات التنظيمية بفحص الرسائل قبل تشفيرها وإرسالها.

لكن المشروع تلقى ضربة قوية بعد أن أعلن زعيم أكبر حزب سياسي في ألمانيا معارضته له، وهي خطوة قد تكون حاسمة، لأن ألمانيا تمتلك 97 مقعداً في البرلمان الأوروبي وكان من المتوقع أن تحسم النتيجة النهائية للتصويت.

وقالت ميريديث ويتاكر (Meredith Whittaker)، رئيسة تطبيق سيغنال (Signal)، يوم الخميس إن المعارضة الألمانية لهذا المقترح تمثل “ارتياحاً مرحباً به”، لكنها حذّرت من أن “المعركة لم تنتهِ بعد”، إذ سينتقل النقاش الآن إلى مجلس الاتحاد الأوروبي حيث “ما زال الملف غير محسوم”.

وأضافت ويتاكر أن أي محاولات جديدة لتمرير تشريعات مماثلة تسمح بفحص المحتوى يجب أن تُعارَض بشدة لأنها تلغي مبدأ التشفير وتخلق “باباً خلفياً خطيراً”.

وقالت:

“الإجماع التقني واضح: لا يمكن إنشاء باب خلفي يسمح فقط بدخول "الطيبين". فمهما كانت المسميات، فإن مثل هذه المقترحات تخلق ثغرات أمنية خطيرة ينتظرها القراصنة والدول المعادية لاستغلالها.”

الهوية الرقمية في المملكة المتحدة تثير مخاوف الخصوصية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في سبتمبر عن خطة لإطلاق نظام هوية رقمية (Digital ID) يُلزم المواطنين بإثبات حقهم في العيش والعمل داخل البلاد.

وتروّج الحكومة للخطة باعتبارها وسيلة لمكافحة العمالة غير القانونية وتسريع إجراءات التحقق من الهوية والوصول إلى الخدمات الحكومية مثل التراخيص ورعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية والضرائب.

لكن المنتقدين يرون أن النظام يهدد الخصوصية، لأن المواطنين سيُجبرون على تقديم بيانات شخصية تُخزّن في تطبيق حكومي، مما قد يسهل إساءة استخدامها من قبل السلطات.

وقد وقّع أكثر من 2.8 مليون شخص على عريضة تعارض إدخال نظام الهوية الرقمية. ويُلزم القانون البرلمان البريطاني بمناقشة أي عريضة تتجاوز 100 ألف توقيع.

أستراليا تواجه انتقادات بسبب نظام التحقق من العمر عبر الإنترنت

اعتباراً من 10 ديسمبر، ستمنع أستراليا المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين الإجراءات المطروحة لتطبيق الحظر نظام تحقق رقمي من العمر عبر الإنترنت.

ويقول المشرعون إن الخطة تهدف إلى حماية القاصرين من المحتوى الضار، لكن المنتقدين يرون أن النظام يثير نفس المخاوف المتعلقة بالخصوصية كما في بريطانيا، إذ قد يؤدي إلى إساءة استخدام البيانات وخلق مخاطر أمنية حول تخزين المعلومات الشخصية.