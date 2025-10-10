موعد عرض فيلم "صقر وكناريا" بطولة محمد إمام وشيكو

عرض صقر وكناريا في عيد الفطر 2026

https://www.instagram.com/p/DPRrO0xDJJA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPRrO0xDJJA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPRrO0xDJJA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

محمد إمام بين السينما والدراما

https://www.instagram.com/p/DEdITZvOeIs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEdITZvOeIs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEdITZvOeIs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

عودة شيكو للسينما

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 10:03 صباحاً - انتهى الفنانانمن تصوير آخر مشاهد فيلمهما الجديد ""، الذي دخل حالياً مرحلة المونتاج والمكساج؛ تمهيداً لطرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث كان مقرراً عرض الفيلم ضمن، إلا أن تأخر عمليات التصوير دفع القائمين على العمل لتأجيل عرضه واختيار موعد جديد أكثر ملاءمة.استقر صناع فيلم "" على طرحه فى دور العرض خلال عيد الفطر المقبل 2026، لاسيّما أنه أحد أبرز المواسم السينمائية في مصر، ويراهن فريق العمل على الثنائية الفنية الأولى التي تجمع بين محمد إمام وشيكو، لما تحمله من خلطة تجمع الأكشن والكوميديا ولمسات رومانسية، بما يجعل الفيلم مرشحاً لتحقيق نجاح جماهيري واسع.قد تحبين قراءة: ثنائيات سينمائية منتظرة في أفلام 2025 قريباًيجسد محمد إمام في فيلم "" شخصية شاب يرتبط عاطفياً بمصممة أزياء، تؤدي دورها يارا السكري، بينما يظهر شيكو في دور زوج يسرا اللوزي، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبد الله، ويشارك في بطولته: يسرا اللوزي، يارا السكري، إنتصار، دانا حمدان، وضيوف الشرف: محمود عبد المغني، نسرين أمين، وخالد الصاوي.بالتوازي مع انتهاء تصوير ""، ينتظر محمد إمام استئناف تصوير فيلمه ""، المقتبس من رائعة والده الزعيم عادل إمام الشهيرة، وتعود أحداث الفيلم بالزمن إلى الوراء 15 عاماً، لتكشف البدايات الأولى لتكوين فرقة الزناتي، بمشاركة نخبة من النجوم، منهم: أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد أنور، وأحمد عبد الله، محمود، والعمل من تأليف محمد الدباح.اقرئي أيضاً: أبرز الفنانين العائدين للمنافسة في رمضان 2026 بعد غيابكما بدأ إمام التحضيرات لمسلسله الجديد ""، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، بعد تأجيله من العام الماضي لأسباب إنتاجية، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج عبد الله الفتوح، ومقرر عرضه على قناة mbc مصر، ويجسد فيه محمد إمام شخصية زعيم مافيا، في قالب درامي تشويقي.أما الفنان شيكو، فيعود بفيلم "" إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب عام كامل، إذ كان آخر أعماله السينمائية فيلم "" عام 2023، الذي شكّل أولى بطولاته المطلقة، بعيداً عن الثنائي هشام ماجد وأحمد فهمي، وشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، منهم: سيد رجب، رحمة أحمد، صبري فواز، مصطفى غريب، محمد لطفي، عايدة رياض، وأحمد فهيم، والعمل من إخراج معتز التوني.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».