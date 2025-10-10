مشروع Phala على شبكة Polkadot يصوّت للانتقال الكامل إلى إيثريوم كحلّ من الطبقة الثانية (L2)

تام شمس - الجمعة 10 أكتوبر 2025 04:38 مساءً - صوّت مجتمع مشروع Phala، أحد مشاريع الباراشين (Parachain) على شبكة Polkadot، لصالح التحوّل الكامل إلى شبكة إيثريوم لتصبح حلاً من الطبقة الثانية (Ethereum L2)، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الحوسبة الموجّهة للعملاء من المؤسسات.

وجاء في منشور رسمي على منصة X يوم الأربعاء:

“تمت الموافقة على المقترح: Phala تنتقل إلى الطبقة الثانية على إيثريوم!”

وأضاف المنشور أن هذه الخطوة تمثل الفصل الجديد في مسيرة المشروع نحو “قابلية توسّع أكبر ومستوى أمني من فئة المؤسسات.”

كما أوضح أن حاملي رموز Phala المُرمز (PHA) سيحصلون على النسخة الجديدة ERC-20 بنسبة 1:1، وأن عملية الانتقال ستبدأ قبل 20 نوفمبر، مع استمرار عمليات التخزين (Staking)، والمكافآت، والحَوْكمة بسلاسة على الشبكة الجديدة من الطبقة الثانية.

مشروع Phala يعلن عن تغييرات رئيسية لمجتمعه. المصدر: Phala

هذه الخطوة ليست مفاجئة، إذ تمتلك Phala بالفعل شبكة فعالة من الطبقة الثانية على إيثريوم تم إطلاقها في يناير الماضي. ووفقاً للمقترح، يهدف المشروع إلى التركيز الكامل على شبكة إيثريوم لتعظيم فرص النمو والابتكار.

تُعد Phala شبكة حوسبة سحابية لامركزية مصممة لتقديم خدمات حوسبة خاصة وآمنة وقابلة للتوسّع لتطبيقات الويب 3 المدمجة مع الذكاء الاصطناعي. وكانت من أوائل المشاريع التي حصلت على فتحة باراشين (Parachain Slot) ضمن مزادات شبكة Polkadot في أواخر عام 2021.

تم تقديم المقترح في 27 سبتمبر من قبل قائد منظومة Phala المعروف باسم "doylegxd"، الذي أوصى بالانتقال من أجل توحيد عمليات التخزين والحَوْكمة والحوسبة السرية ضمن منظومة تتوافق بشكل أفضل مع الآلة الافتراضية لإيثريوم (EVM).

وأشار المقترح إلى أن تجديد فتحة الباراشين على Polkadot سيُبقي المشروع مقيداً بـ“بنية تحتية محدودة القابلية للتوسع” تتطلب موارد كبيرة للحفاظ عليها، بينما العمل على إيثريوم سيسمح له بالاستفادة من تقنيات الحوسبة المتقدمة من الجيل الجديد.

وجاء في نص المقترح:

“العمل ضمن الطبقة الثانية (L2) يوفّر تكاليف تشغيل أقل، وتكاملاً مباشراً مع سيولة وأدوات إيثريوم، كما أنه البيئة الطبيعية لتشغيل أعباء الحوسبة السرية المعتمدة على وحدات GPU وTDX، حيث بدأنا نلحظ اهتماماً تجارياً مبكراً بالفعل.”

لماذا الانتقال من Polkadot؟

تُعد Phala من بين القلة القليلة من المشاريع التي قررت الانتقال الكامل من Polkadot إلى إيثريوم، على عكس مشاريع أخرى مثل Astar وKILT Protocol التي اختارت اتباع نهج متعدد الشبكات (Multichain) عبر التوسع نحو إيثريوم دون التخلي عن Polkadot.

ويبدو أن قرار Phala جاء بهدف التركيز على تقنيات متخصصة جداً تعتبرها ضرورية لتحقيق نموها المستقبلي.

ووفقاً لبيانات CoinGecko، تُعد عملة PHALA الحادية عشرة بين أصول التشفير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من حيث القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمتها نحو 80.6 مليون دولار، كما تحتل مرتبة ضمن أفضل 50 رمزاً ذكاءً اصطناعياً في السوق.