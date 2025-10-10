بلومبرغ تدرجه كأول لاعب كرة قدم تتجاوز ثروته 1.4 مليار دولار.. كريستيانو رونالدو ينضم إلى نادي المليارديرات

الرياص - اسماء السيد - أفادت شبكة بلومبرغ الأمريكية أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح مليارديراً بعد توقيعه على تمديد عقده مع نادي النصر السعودي في يونيو/حزيران الماضي، والذي يُعتقد أن قيمته تتجاوز 400 مليون دولار.

وبذلك ارتفعت ثروة رونالدو (40 عاماً) إلى 1.4 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، الذي قيَّم ثروته وذكرها للمرة الأولى، ليصبح بذلك أول لاعب كرة قدم يدرجه المؤشر ضمن قائمة من حققوا هذا الرقم.

وأضافت الشبكة أن مسيرة رونالدو الكروية شهدت سلسلة من الإنجازات المبهرة التي حطمت أرقامًا قياسية، بدءًا من انتقاله بمبلغ قياسي إلى ريال مدريد، وصولًا إلى تسجيله أهدافًا في المسابقات أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ.

كريستيانو رونالدو يجدد عقده مع نادي النصر السعودي

ما الهدف من شراء السعودية أبرز نجوم كرة القدم في العالم؟

وبهذا فإن انجازات رونالدو لم تبق فقط كروية، بل توسعت الى خارج الملاعب ليصبح أول لاعب كرة قدم ملياردير.

Getty Images

تشير بلومبرغ إلى أن ثروة رونالدو البالغة 1.4 مليار دولار لم تتحقق فقط بسبب عقده الأخير مع نادي النصر.

وقال تقرير بلومبرغ إن ثروة اللاعب تكوّنت عبر تراكم مزيج من الرواتب الضخمة وصفقات الرعاية والمشاريع التجارية الشخصية والإعلانات الدعائية لعلامات تجارية مهمة مثل نايكي وأرماني.

ورجحت بلومبرغ أن صفقة انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعودي عام 2022 جلبت له حزمة معفاة من الضرائب بقيمة 200 مليون دولار سنويًا من الرواتب والمكافآت، بالإضافة إلى مكافأة توقيع بقيمة 30 مليون دولار.

وأصبح اللاعب بذلك الأعلى أجراً في تاريخ كرة القدم براتب سنوي يقارب 238 مليون دولار.

وتشير تقديرات بلومبرغ أيضاً إلى أن رونالدو كسب أكثر من 550 مليون دولار كراتب بين عامي 2002 و2023.

ويعتقد أن صفقة رونالدو مع نايكي تدرّ عليه حوالى 18 مليون دولار سنوياً، بينما أضافت شراكاته مع علامات تجارية مثل أرماني وكاسترول حوالي 175 مليون دولار إلى إجمالي ثروته.

Getty Images مشجعو البرتغال يلوحون بالأعلام ويحملون صورة كريستيانو رونالدو خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 في ملعب ريد بول أرينا في لايبزيغ، ألمانيا.

عقد رونالدو الجديد مع النصر سيبقيه عامين إضافيين في الدوري السعودي للمحترفين وسيكون قد بلغ حينها 42 عاماً.

وكانت تصريحات أدلاها رونالدو في أغسطس/آب من العام 2024 لقناة برتغالية، بأنه سيعتزل لعب كرة القدم "بعد سنتين أو ثلاث"، وأن ذلك سيكون "على الأرجح" في صفوف نادي النصر السعودي، قد أثارت ردود فعل كثيرة. وأسف البعض أن "تنتهي مسيرة أسطورة في كرة القدم" بهذه الطريقة، مع نادٍ "غير معروف عالمياً" أو "نادٍ غير برتغالي".

وقال رونالدو حينها: "أنا سعيد في هذا النادي، وأشعر بالسعادة في هذا البلد أيضاً. أنا سعيد باللعب في المملكة العربية السعودية وأريد الاستمرار بذلك".

وكان قد تم تكريم رونالدو هذا الاسبوع في موطنه البرتغال في حفل توزيع جوائز غلوب لكرة القدم في البلاد.

وقال اللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، لقناة "كانال 11" المحلية، أنه وعلى الرغم من طلب عائلته منه الاعتزال، إلا أنه لا يزال يسعى لتحقيق 1000 هدف في مسيرته.

ولا يزال أمام رونالدو 54 هدفاً فقط لتحقيق هذا الرقم.