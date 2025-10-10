أوغندا تطلق مشروعاً تجريبياً للعملة الرقمية للبنك المركزي بينما مشروع قانون العملات المشفرة في كينيا يجتاز العقبة الأخيرة

تام شمس - الجمعة 10 أكتوبر 2025 04:38 مساءً - أطلقت أوغندا مشروعاً تجريبياً للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) في إطار جهود أوسع لرقمنة الأصول وتطوير التكنولوجيا المالية في البلاد، في حين تقترب كينيا المجاورة من إقرار مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة.

أعلنت شركة البنية التحتية المالية البلوكتشينية "الشبكة العالمية للتسوية" (GSN) عن شراكتها مع شركة "دياسينتي غروب" الأوغندية لتنفيذ مبادرة تهدف إلى ترميز أصول واقعية بقيمة 5.5 مليار دولار، تشمل أيضاً إطلاق مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، وذلك وفقاً لبيان مشترك صدر يوم الأربعاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار البرلمان الكيني يوم الثلاثاء لمشروع قانون مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، والذي ينتظر الآن توقيع الرئيس ويليام روتو ليصبح قانوناً نافذاً.

أقرّ البرلمان الكيني يوم الثلاثاء مشروع قانون مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP). المصدر: YouTube

أشارت منصة تحليل بيانات البلوكتشين Chainalysis في تقرير صدر في سبتمبر إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي تضم أوغندا وكينيا تُعد ثالث أسرع منطقة في العالم من حيث وتيرة تبني العملات المشفرة، إذ بلغ إجمالي قيمة التعاملات على السلاسل 205 مليارات دولار بين يوليو 2024 ويونيو 2025.

العملة الرقمية الأوغندية مدعومة بسندات خزانة

العملة الرقمية الأوغندية، وهي نسخة رقمية من الشلن الأوغندي، تم إطلاقها على سلسلة بلوكتشين مرخّصة تابعة لشركة GSN، ومدعومة بـ سندات خزانة أوغندية، ويمكن الوصول إليها عبر الهواتف الذكية، بحسب ما أوضحته كل من GSN و"دياسينتي غروب".

ويخضع المشروع التجريبي لمعايير الامتثال المحلية والدولية، بما في ذلك إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).

كما تركز جهود الترميز على رقمنة التدفقات الاقتصادية في قطاعات رئيسية مثل الزراعة التحويلية، والتعدين، ومحطات الطاقة الشمسية.

وقال إدغار أغابا، رئيس مجلس إدارة شركة دياسينتي غروب، إن المبادرة تهدف إلى إطلاق “قيمة طويلة الأمد لشعبنا ومنطقتنا”.

“من خلال دمج تقنيات الترميز والعملات الرقمية للبنوك المركزية في خارطة التنمية الأوغندية، نؤسس لأنظمة شفافة قائمة على التكنولوجيا تجذب رؤوس أموال جديدة، وتمكّن الصناعات المحلية، وتدعم النمو المستدام من القاعدة إلى القمة.”

يُذكر أن نيجيريا كانت أول دولة أفريقية تطلق عملتها الرقمية للبنك المركزي في عام 2021، وفقاً لمركز الأبحاث البريطاني معهد التنمية الخارجية (ODI). كما أطلقت كل من غانا وجنوب أفريقيا مشاريع تجريبية مماثلة، بينما حددت مصر عام 2030 موعداً للإطلاق الرسمي، ولا تزال رواندا وكينيا في مرحلة البحث والتشاور العام.

لقد أجرت عدة دول أفريقية بالفعل تجارب تجريبية على العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، في حين لا تزال دول أخرى في مرحلة البحث والدراسة. المصدر: ODI Global

مشروع قانون العملات المشفرة في كينيا يجتاز العقبة الأخيرة

يضع مشروع قانون مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، الذي طُرح لأول مرة في يناير، إطاراً تنظيمياً يشمل ترخيص الشركات، وحماية المستهلكين، وتنظيم عمل البورصات والوسطاء ومشغلي المحافظ ومُصدري الرموز.

وبعد قراءته الثالثة، أقرّه البرلمان الكيني يوم الثلاثاء، وينتظر الآن توقيع الرئيس روتو ليصبح قانوناً نافذاً.

وبموجب التشريع الجديد، سيتولى البنك المركزي الكيني (CBK) الإشراف على عمليات الدفع وحفظ الأصول، بينما ستتولى هيئة أسواق المال (CMA) تنظيم أنشطة الاستثمار والتداول.

ويتضمن القانون بنوداً خاصة بـ KYC وAML تتماشى مع معايير فرقة العمل المالية (FATF)، إضافة إلى ضوابط ضد الإعلانات المضللة وفرض غرامات وعقوبات على المخالفين.

نمو متسارع لصناعة العملات المشفرة في أفريقيا

تُشير بيانات منصة Statista إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد مستخدمي العملات المشفرة في أفريقيا 75 مليون مستخدم بحلول عام 2026، أي بمعدل انتشار يبلغ 5.9%، فيما يُتوقع أن تصل إيرادات السوق إلى 5.1 مليارات دولار في العام نفسه.

ووفقاً لتقرير Chainalysis الصادر في 2 أكتوبر، تشكل العملات المستقرة (Stablecoins) نحو 43% من إجمالي حجم المعاملات في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تتصدر نيجيريا وجنوب أفريقيا وغانا وكينيا وزامبيا القائمة، بينما جاءت أوغندا في المرتبة السابعة.