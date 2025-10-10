محمد منير في يوم ميلاده... يغني مع الجميع ويبقى صوته وحده في القمة

ما تجاوز الأربعون عاماً لتحقيق الحلم وإثبات الذات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - يُعد الفنانواحداً من كبار المُطربين في مصر والوطن العربي، حيث قدم خلال مسيرته الفنية عدداً كبيراً من الأغاني والتي لاقت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، وواكبت تغير الأجيال الذين تعلقوا بأغنياته على مدار سنوات والذين قد منحوه لقب "الكينج".ويحتفل اليوم الكينج محمد منير بيوم ميلاده، حيث كان قد وُلد في مثل هذا اليوم 10 أكتوبر بمحافظة أسوان، واحتفالاً بيوم ميلاده نستعرض لكم بداياته الفنية وتجاربه في المُشاركة بالغناء مع عدد من المُطربين بأجيال فنية مُختلفة.عشق محمد منير الموسيقى والغناء منذ طفولته وعقب انتهاء دراسته الثانوية انتقل إلى القاهرة للدراسة بكلية الفنون التطبيقية، ولكنه ظل يحمل بداخله حلم الغناء ومشروعه الموسيقي وخلال سنوات تواجده بالقاهرة تعرف إلى الشاعر عبدالرحيم منصور وبنفس الفترة تعرف إلى المُلحن النوبي أحمد منيب والذي تدرب على يديه على الغناء حتى جاءت أهم مرحلة بحياته وهو تعرفه إلى الموسيقار هاني شنودة.وقد تحمس الموسيقار هاني شنودة لصوت محمد منير القادم من جنوب مصر ليُقرر أن يتعاون معه في ألبومه الغنائي الأول والذي صدر عام 1978 بعنوان "بنتولد"، وعقب ذلك يتعاون الكينج مع رائد موسيقى الجاز في مصر يحيي خليل وفرقته وقدما العديد من الألبومات التي لاقت نجاحاً كبيراً.يُمكنكم قراءة:وينجح محمد منير خلال بضع سنوات في أن يُثبّت أقدامه كمُطرب مُختلف يمتلك مشروعاً موسيقياً نجح من خلاله في تطوير الموسيقى العربية على مدار سنوات.ويعد الكينج محمد منير من المُطربين القلائل الذين حرصوا على مُشاركة الغناء مع عدد من المُطربين، ليس فقط لتقديم أغنية جيدة تنال إعجاب الجمهور ولكن لإثراء الموسيقى بشكل عام حيث جاء أغلب المطربين الذين تعان معهم يمتلكون لوناً موسيقياً خاصاً بهم، ونستعرض لكم أبرز تلك التجارب:يُعد من أبرز المُطربين الذين قد تعاون معهم الكينج محمد منير هو الفنان عمرو دياب، ويعد اجتماعهم في أغنية واحدة عقب مرور سنوات من نجاح كل منهما في مجال الغناء حدثاً فنياً استثنائياً، وجاء تعاونهما من خلال أغنية "القاهرة" والتي تم طرحها عام 2014.يُعد الفنان محمد منير من أول الفنانين الذين قد تعاونوا مع الفنان حميدالشاعري حينما جاء إلى مصر قادماً من ليبيا ويحمل بداخله تجربة موسيقية مُختلفة والتي تمثلت في فرقة "المزداوية"، وبالفعل تعاون محمد منير بالغناء مع حميدالشاعري وفرقته بأول ألبوماتهم من خلال أغنية "أكيد" والتي تم طرحها بفترة الثمانينيات.من المعروف عن الفنان محمد منير بأنه يعد المُطرب صاحب الرصيد الأكبر في تقديم الأغاني الوطنية، وخلال فترة التسعينيات لمع اسم الفنانة أنوشكا والتي كانت تُقدم لوناً موسيقياً خاصاً بها، ليتعاون معها الكينج بأغنية "بلاد طيبة"، والتي تعد من أبرز الأغاني الوطنية المصرية التي تم طرحها بفترة التسعينيات.مع مطلع الألفية الجديدة كان محمد منير مع موعد جديد للنجاح من خلال تعاونه مع المُطرب خالد عجاج والذي كان قد حقق انتشاراً ونجاحاً كبيراً لدى الجمهور بالنصف الثاني من التسعينيات، حيث قدما سوياً أغنية "ليه يا دنيا" والتي تم طرحها عام 2000 وحققت نجاحاً مدوياً ظل مستمراً حتى الآن.يعد تعاون محمد منير مع الموسيقي والمُغني الجزائري حميد بارودي من أبرز التجارب التي قدمها الكينج خلال مسيرته الموسيقية، حيث أثبت من خلالها بأنه يهتم بشكل كبير بتطوير الموسيقى، وقد تعاون محمد منير مع الفنان الجزائري حميد بارودي بعدد من الأغاني وتشاركا الغناء في أغنية "سيدي" والتي تم طرحها ضمن ألبوم "عشق البنات" عام 2000.وعلى الرغم من عدم تقديم الفنان محمد منير أغنية مسجلة مع الشاب خالد إلا أنهما تعاونا بحفل غنائي حضره عدد كبير من الجمهور وتم إقامته في القاهرة عام 2009، وخلال الحفل قدما سوياً أغنية "شمندورة" للفنان محمد منير وأغنية "حكمة الأقدار" من التراث الجزائري، كما تعاونا أيضاً في عدد من الإعلانات التجارية.كما جاء من أبرز المُطربين الذين قد تعاون معهم الفنان محمد منير هي المُطربة أنغام، وجاء تعاونهما الأول من خلال برنامج تلفزيوني عام 2008 والذي قدما من خلاله أغنية "أشكي لمين" لـ محمد منير وأصدرتها عقب ذلك المُطربة أنغام بصوتها في إحدى ألبوماتها الغنائية، وخلال الاحتفال بانتصار أكتوبر عام 2024 قدما سوياً أغنية يبهروك خلال الحفل.واستكمالاً لدعم الكينج لجيل الشباب والموسيقى الجديدة والذي حرص عليه طوال سنوات مسيرته الفنية، جاء تعاونه مع الفنانبموسم الصيف الماضي وذلك من خلال أغنية "الذوق العالي" والتي جاءت من ألحان الراحل محمد رحيم، وحققت نجاحاً لدى الجمهور.

