مهرجان البحرين السينمائي يكرّم منى واصف: أيقونة تتجاوز الأجيال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي تكريم الفنانة السورية القديرة منى واصف في الدورة الخامسة من المهرجان، التي تُقام في الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل، تحت شعار «أفلام قصيرة.. قصص عظيمة»، وينظم المهرجان نادي البحرين للسينما بالتعاون مع وزارة الإعلام البحرينية.

وأكدت إدارة المهرجان في بيانها أن اختيار منى واصف يأتي تقديرًا لمسيرتها الفنية الثرية، ووصفتها بأنها «أيقونة صنعت حضورًا يتجاوز الأجيال، وأضاءت بموهبتها درب النساء في عالم السينما، لتبقى اسمًا لا يُنسى وإرثًا لا يُمحى».

وتقديرًا لرواد السينما الأوائل في مملكة البحرين، تُكرم إدارة المهرجان المخرجين البحرينيين علي عباس ومجيد شمس، استذكارًا لجهودهما الكبيرة في دعم السينما البحرينية منذ أواخر الستينيات وبداية السبعينيات. وقد أسفر عملهما المشترك عن إنتاج خمسة أفلام قصيرة، في ظل ظروف إنتاجية صعبة، حيث كانا يواجهان تحديات المونتاج والصوت، ولكنهما استطاعا تقديم أفلام تطرح قضايا إنسانية عديدة.

منى واصف من عروض الأزياء لصدارة المشهد الفني

وتُعدّ منى واصف، الملقبة بـ«السنديانة الدمشقية»، من أبرز النجمات في تاريخ الدراما والسينما العربية.

وُلدت عام 1942، وبدأت مسيرتها الفنية من عروض الأزياء قبل أن تتجه إلى التمثيل، لتقدّم عشرات الأعمال المسرحية والسينمائية وأكثر من 170 عملًا تلفزيونيًا، حققت من خلالها شهرة واسعة في سوريا والوطن العربي.

وخلال مسيرتها الممتدة لأكثر من خمسة عقود، نالت واصف العديد من الجوائز والأوسمة، وشغلت منصب نائب رئيس اتحاد الأدباء (1991–1995)، كما عُيّنت سفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة عام 2002.

وبرزت بقوة في دور الملكة جليلة في مسلسل «الزير سالم» (1971)، قبل أن تنال شهرتها العربية والدولية بعد تعاونها مع المخرج مصطفى العقاد في فيلم «الرسالة»، حيث جسّدت شخصية هند بنت عتبة، لتصبح أول ممثلة عربية تشارك في عمل سينمائي عالمي.

ورغم مسيرتها الطويلة، تواصل منى واصف حضورها الفني بإطلالات مميزة في الدراما والمسرح والسينما، مؤكدة أنها فنانة متصالحة مع عمرها، ومستمرة في العطاء والإبداع.

ويؤكد مهرجان البحرين السينمائي، من خلال هذا التكريم، التزامه بتسليط الضوء على الرموز العربية التي أسهمت في إثراء الفن السابع، وترسيخ قيم الإبداع والتميز في المنطقة.

مهرجان البحرين السينمائي يطلق هوية جديدة لدورته الخامسة

وسبق أن أعلن مهرجان البحرين السينمائي عن إطلاق هويته البصرية الجديدة، استعدادًا لانطلاق دورته الخامسة التي تُقام خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2025، تحت شعار "أفلام قصيرة... قصص عظيمة"، بتنظيم نادي البحرين للسينما وبالشراكة مع وزارة الإعلام.

وفي إطار الإعلان، أوضح عمار زينل، المدير الفني للمهرجان، أن الشعار الجديد يعكس التركيز على عمق الحكاية وقوة السرد السينمائي، معتبرًا ذلك نقطة الانطلاق الحقيقية لهوية المهرجان البصرية والروحية في نسخته المقبلة.

وأضاف زينل أن الفكرة البصرية الجديدة تعبّر عن أن "لكل مقعد حكاية، وكل ظل ينتظر النور ليفصح عن جمال الحكاية"، في إشارة إلى قدرة الأفلام القصيرة على حمل قصص إنسانية عظيمة تُلامس القلوب.

وأكد أن الهوية الجديدة تستلهم عناصرها من الروح الإنسانية المتجذرة في الفن السينمائي، وتعكس الجذور الثقافية والاجتماعية لمملكة البحرين، مشددًا على أهمية السينما في التعبير عن الذاكرة الجمعية والهوية المحلية ضمن سياق عالمي.

وكان المهرجان قد أغلق باب التقديم للمشاركة في مسابقته الرسمية، والتي تشمل خمس فئات رئيسية هي: الأفلام الروائية القصيرة، الأفلام الوثائقية القصيرة، أفلام التحريك القصيرة، أفلام الطلبة، والأفلام البحرينية القصيرة.

وتُمثّل الدورة الخامسة من مهرجان البحرين السينمائي انطلاقة جديدة تهدف إلى تعزيز الفنون البصرية وتحفيز الحوار الثقافي في العالم العربي، من خلال أعمال تتجاوز التوقعات وتجارب ملهمة تعبّر عن التزام المهرجان بسرد القصص الإنسانية

